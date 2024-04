Lääneranna volikogu küsib Metsküla koolilt rendiraha

Lääneranna valla mullu suletud Metsküla algkooli lapsevanemad jätkavad ringkonnakohtus võitlust munitsipaalkooli sulgemise vastu, aga samas valmistatakse ette Metsküla erakooli loomist. Erakool tahetakse avada tänavu sügisel ja seetõttu pidid kooli loojad esitama vastava taotluse haridus- ja teadus-ministeeriumile viis kuud enne uue õppeaasta algust. Kooli lapsevanema Silvia Lotmani sõnul tegeletakse nüüd ministeeriumist tulnud küsimustele vastamisega.

Lääneranna vallavolikogu otsustas hiljuti, et küsib Metsküla koolihoone ja inventari kasutamise eest erakoolilt iga kuu renti kokku tuhat eurot. Lotmani sõnul pole vallaga rendilepingut veel allkirjastatud, sest Metsküla erakooli asutajad tahavad lepingu mõnes punktis täiendavalt läbi rääkida.

"Seal on erinevaid küsimusi: kuidas ja mis kuupäevast täpselt see leping algaks ja lõppeks. Me sooviks, et leping kestaks õppeaastast õppeaastasse viis õppeaastat ja ei lõppeks poole õppeaasta pealt ära. Loomulikult hinna teema on ka. Vaatame, mis vald meile vastab," rääkis Lotman.

Tallinna halduskohus tegi 20. veebruaril otsuse, et kui Lääneranna vallal pole Metsküla algkooli pidamiseks piisavalt raha, ei saa säilitada ideaaliks peetavat koolivõrku. Sellega andis halduskohus õiguse Lääneranna vallale, kelle otsuse Metsküla algkool sulgeda lapsevanemad vaidlustasid.