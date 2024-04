Johnson paneb vabariiklaste siseopositsiooni kiuste abipaketi hääletusele

USA esindajatekoja spiiker Mike Johnson tõrjus vabariiklaste partei siseopositsiooni kriitikat ning lubas, et hääletus Ukraina ja Iisraeli abipaketi üle toimub laupäeval. Johnsonit kritiseerib kirju seltskond vabariiklasi, kes pole rahul USA laiema välispoliitilise kursiga.

Johnson lubas kolmapäeval, et hääletus tema ettepaneku üle uuendada Ühendriikide pikka aega topanud sõjalist abi nii Ukrainale kui ka Iisraelile peetakse laupäeval. Demokraadid lubasid paketti toetada, kuid mõned vabariiklased hakkasid kohe teravalt Johnsonit kritiseerima.

Johnsoni poliitiline karjäär on ohus, kuid spiiker ütles, et praegu tuleb ajada õiget asja. Ajakirjanikud uurisid, kas ta kardab ka oma töökohta kaotada. "Kui ma töötaksin hirmust tööd kaotada, ei saaks ma kunagi oma tööd teha," vastas Johnson.

Ta ütles ka, et ei otsi oma töökoha säilitamiseks demokraatide toetust, vahendas The Wall Street Journal.

USA senat kiitis juba veebruaris heaks Ukraina, Iisraeli ja Taiwani abistamise eelnõu. Senati eelnõu sidus kõik toetused ühte paketti. Paketi suurus on 95 miljardit dollarit. Johnson sidus need lahti ja iga ettepaneku üle hääletatakse eraldi.

Tehti ka üks oluline muudatus, mis puudutab Ukraina majanduslikku toetamist. Osa rahast (9,5 miljardit dollarit) antakse laenudena, mitte toetuste vormis.

Johnson valis sellise lähenemise, kuna tahtis nii vabariiklaste parteis olevaid erimeelsusi lahendada. Sellist lähenemist pooldab ka vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump.

Johnson üritas veel terve teisipäeva ja kolmapäeva vabariiklaste erinevaid fraktsioone lepitada. Lõpuks teatas Johnson, et kavatseb paketiga edasi minna ning kongressi alamkoda hääletab eraldi piirimeetme üle. Selle hääletuse tulemus ei mõjuta välisabi plaani. Selline lähenemine vihastas Johnsoni kriitikuid veelgi.

Vabariikliku partei siseopositsioon kritiseerib nüüd avalikult Johnsonit. Nad nõuavad riigi lõunapiiri tugevdamist ja kardavad nüüd ilma jääda hoovast, mis võimaldas neil valitsusele survet avaldada. Samuti pole kirju punt vabariiklasi veel rahul USA praeguse traditsioonilise välispoliitilise kursiga.

Vastuoluline kongressisaadik Marjorie Taylor Green nõuab juba Johnsoni ametist eemaldamist. Greenile avaldas toetust ka saadik Thomas Massie.

Samal ajal töötatakse kongressis ka varuplaanil kallal, et senati eelnõu ikkagi saaks alamkoja heakskiidu. Kongressis liigub ringi demokraatide petitsioon, mis sunniks esindajatekoda senatis heakskiidetud abi üle hääletama. Ukrainat toetavad pealiini vabariiklased lubasid petitsioonile alla kirjutada, kui Johnson paketti hääletusele ei pane.

Vabariiklaste partei pealiin siiski loodab, et ei pea sellist manöövrit tegema. Vabariiklane Don Bacon avaldas lootust, et Johnson paneb välisabi hääletusele, kuid hoiatas, et paljude vabariiklaste kannatus hakkab katkema.