USA esindajatekoda kiitis Ukraina abipaketi heaks

Esindajatekoda kiitis 60,8 miljardi dollari suuruse abi andmise Ukrainale heaks 311 häälega, nende seas oli 210 demokraati ja 101 vabariiklast. Vastu oli 112 esindajatekoja liiget.

Lisaks kiitis esindajatekoda heaks 8,1 miljardi dollarilise abipaketi Taiwanile ja 26,4 miljardi dollarilise abipaketi Iisraelile.

Esindajatekoja spiiker, vabariiklane Mike Johnson esitas eelnõu tutvumiseks kolmapäeval ja seda vaatamata vabariiklaste hoiatustele, et selle tõttu algatavad nad tema ametist tagandamise.

Lisaks liitlastele mõeldud abile on paketis ka Venemaa külmutatud varade liigutamine Ukrainale, sanktsioonid terroriorganisatsioonile Hamas, Iraanile ning nõue Hiina ettevõttele müüa maha sotsiaalmeediaplatvorm Tiktok.

Enamus 91-miljardilisest abipaketist on aga mõeldud Ukrainale.

"Käes on Churchilli või Chamberlaini hetk. Võime hakata vastu agressioonile, kui see on suunatud demokraatia ja vabaduse vastu siin, USA-s või kogu maailmas või siis lepitada seda. On kulunud mitu kuud, mille jooksul Putini-meelsed MAGA äärmuslased on viidanud, et tahavad lepitada Vladimir Putini agressiooni. Käes on tõsine hetk. Vaba maailma saatus on kaalul. Selles on küsimus," kommenteeris USA esindajatekoja demokraatide liider Hakeem Jeffries enne hääletust.

"Kogu maailm vaatab meid. Winston Churchill rääkis enne teist maailmasõda Neville Chamberlaini sugustest, kes valisid autuse sõja asemel ja said mõlemad. Need isolatsionistid, kes soovivad hoiduda toetusest meie sõpradele, keda ähvardatakse ja rünnatakse, saavad näha, et meie sõprade võitlused jõuavad varem või hiljem meieni," sõnas esindajatekoja vabariiklane Doug Lamborn.

"USA maksumaksja on juba kulutanud 113 miljardit dollarit Ukrainale ja päris palju sellest rahast on kadunud. Tegemist on haige ärimudeliga, millega USA valitsus, föderaalvalitsus jätkab ehk sõjalis-tööstusliku haru rahastamisega. See ärimudel nõuab, et kongress jätkaks rahastamise toetamist ja välissõdade rahastamist. Seda ärimudelit ameeriklased ei toeta," kommenteeris esindajatekoja vabariiklane Marjorie Taylor Greene.

"Kuigi on äärmiselt ebaõnnestunud, et targemate häälte võiduks võttis nii kaua aega, on esindajatekoda taas kuulutamas USA tugevust ja saadab tugeva toetussõnumi Ukrainale ja Indo-Vaikse ookeani piirkonnale," ütles esindajatekoja demokraat Don Beyer.

Senatis toimub hääletus abipaketi üle lähipäevil. USA president Joe Biden allkirjastab abipaketi kohe, kui kongress selle heaks kiidab, kinnitas Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre.

"Otsekohe. Oleme öelnud alates oktoobrist, kui esitati algne riikliku julgeoleku lisataotlus, kui kriitiline oli abi toimetamine Ukraina vaprale rahvale, kes on võidelnud oma demokraatia ja vabaduse kaitseks. Oleme öelnud, et see on kriitiline. Seegi lisab olulisust, et nad on kaotanud maapinda kongressi tegevusetuse tõttu. Aga lisan, et oleme väga tänulikud, et alamkoda liigub edasi ning on näha, et see liigub parteideülesel moel. Tahame selle saada alamkojast edasi, loomulikult ka senatist edasi presidendi lauale. Ja tema allkirjastab selle otsekohe," rääkis ta.

Ametnikud on USA meediale öelnud, et osa paketis sisalduvast laskemoonast võib Ukrainasse jõuda nädala jooksul pärast abipaketi jõustumist.