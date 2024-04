ERR Ukrainas: droonid on sõjas kõige kiiremini arenev valdkond

Venemaa sõda Ukraina vastu näitab, et droonid mängivad lahingutegevuses väga suurt rolli. "Aktuaalse kaamera" võttegrupp käis Zaporižžija oblastis asja uurimas.

Rünnakule minnes jaksab ründedroon Vampiir endaga kaasa võtta kuni 15 kilogrammi lahingmoona. Vastavalt sellele, kui kaugel asub sihtmärk, arvestavad sõdurid välja, mitu miini nad selle külge saavad panna. Suurus teeb aga sellest endast vaenlasele ideaalse sihtmärgi, nii et päeval lennutatakse seda ainult harjutamise eesmärgil. Päris ülesandeid täidab Vampiir öösiti.

Droonid on kõige kiiremini arenev valdkond selles sõjas, sellepärast õppused ongi lahutamatu osa nende meeste igapäevasest elust.

"Minu arvates tuleb teha nii: alguses teha sõduritele baaskursused ning siis lisada kaks nädalat piloodiväljaõpet. Selle raames õpivad nad ära droonijuhtimise põhielemendid sõltumata drooni tüübist. Alles siis saab õpetada neile erinevate droonide nüansse," selgitas Ukraina sõjaväelane "Kehkaõps".

Paljud droonioperaatorid läksid sõjaväkke vabatahtlikult. Piloodil kutsungiga "Kõuts" oli varem kogemus enda isikliku drooniga.

"Kõik arvavad, et kohe pärast sõduri baaskursust saadetakse neid eesliinile pealetungile. See pole nii. Kui inimene näitab üles huvi konkreetse valdkonna vastu ja tal on selleks andeid, võib ta saada sinna, kuhu ta soovib," rääkis "Kõuts".

Juba samal õhtul lendas see Vampiir oma lahingülesannet täitma ja sai sellega eeskujulikult hakkama. Õigemini said hakkama need, kes iga päev oma piloodioskusi lihvivad.