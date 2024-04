Jaagant: seekordsetel eurovalimistel domineerib julgeolekuteema

Seekordsetel Euroopa Parlamendi valimistel domineerib julgeolekuteema, ütles Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant. Samas ei pruugi see tähendada, et julgeolekueksperdid võiksid seetõttu suurema tõenäosusega valituks osutuda.

Jaaganti sõnul paistab nende valimiste puhul, et pea kõigi erakondade programmid algavad julgeolekuteemadega. "See kunagi võis tunduda, et see ei ole nii väga Euroopa asi, sest me oleme majandusliit, mis on järjest laienenud ja teemade mõttes mitmekesisemaks muutunud. Nüüd on ikkagi julgeoleku teema Euroopa Liidus täiesti pädev asi, mida arutada," lausus Jaagant.

Jaaganti sõnul annab sellele alust juurde julgeolekuvoliniku koha loomine ning Euroopa Liidu poolne Ukraina abistamine.

"Kui meil varasematel kordadel on olnud peamine küsimus sellest, et europarlamendi valimised saavad selliseks sisepoliitilisteks valimisteks, siis nüüd mulle tundub, et julgeoleku teema saab kõige olulisemaks," ütles Jaagant.

Saatejuht Kirke Ert küsis, et kui suureks peab Jaagant Parempoolsete seas kandideeriva tuntud julgeolekueksperdi Rainer Saksa võimalusi. "Seal võib jääda erakonna toetus häälte mõttes nõrgaks. Meile meediainimestena Rainer Saks on tuntud inimene. Me oleme huvitatud sellest, mis Ukrainas toimub. Tema on see, kes seda tihti seletab ja hoiab sellist tasakaalukat joont. Meie teda teame hästi, aga kui palju ta laiemat publikut kõnetab, seda on keeruline öelda. Ma pigem oleks skeptiline. Kindlasti on tema huvitav, keda jälgida," kommenteeris Jaagant.

Eesti 200 ei pruugi Jaaganti hinnangul europarlamenti mandaati saada.

"Üldiselt paistab, et viis kohta paistavad küll minevat kindlas suunas. Kas nüüd kõik riigikogus neid kohti saavad, ma pigem arvan, et Eesti 200-l läheb suhteliselt keeruliseks seda kohta saada. Eks nad alustasid sellist üsna rõõmsameelset kampaaniat ja üsna hoogsalt oma loosungite ja lauludega. Aga see on päris keeruline, kui vaadata just seda, millised on mõnede nendel valimistel traditsiooniliselt edukate erakondade kõige tugevamad kandidaadid," rääkis Jaagant.

Jaaganti sõnul võivad sotside ja Reformierakonna esinumbrid Marina Kaljurand ja Urmas Paet teha sellise tulemuse, mis aitab ka teisi. "Reformierakonnal on ka järgnev rida Paeti taga üsna ühtlase tugevusega. Sealt pigem tuleb ka teine mandaat. Samas seisus on sotsid, Marina Kaljurand võib kellegi veel sisse aidata," lausus ta.

"Praegu näib, et kaks erakonda saavad kaks mandaati. Siis teistele jääb üks ja osad jäävad üldse ilma. Isamaa puhul on Jaaganti sõnul küsimus, et kes seal parema tulemuse teeb – kas Riho Terras või Urmas Reinsalu," ütles ta.

Saates tuli juttu ka EKRE kandidaatidest Jaak Madisonist ja Martin Helme. Senine EKRE Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison on rahva seas üsna populaarne ning talle pakub konkurentsi partei esimees Martin Helme, kes on avalikult lubanud valituks ostudes Euroopa Parlamenti tööle minna. See aga võib rääkida sisepingetest erakonnas Madisoni ja Helme vahel.

"Selle erakonna vaates ütleks, et teda ära minemas justkui erakonna valijad ei taha. Milleks siis nii kõlavalt öelda, et ta on valmis minema europarlamenti? Võib-olla see peaks toetama teisi. Mina eeldaks, et mõned inimesed jätavad tema seetõttu valimata, sest nad ei taha, et ta Brüsselisse läheks. See kahevõitlus saab olema huvitav, aga praegu näitab küll kõik, et Jaak Madison on tugevam kandidaat ja saab rohkem hääli," analüüsis Jaagant.

Jaagant rääkis, et europarlamendi valimiste nimekirjas kohad häälte kogumise mõttes suurt rolli ei mängi.

Jaaganti sõnul ei pane eurovalimiste tõttu suuremad erakonnad sisepoliitikat seisma.

"Mulle tundub, et erakonnad võtavad neid Euroopa Parlamendi valimiste protsessi nagu vähe teise eesmärgiga. Võetakse rahulikumalt, sinna pannakse võib-olla vähem raha. Väiksematele on see kindlasti olulisem, ennast esile tõsta," sõnas ta.