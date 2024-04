Sõja 790. päev: Venemaa valmistab ette rünnakuid ootamatutes kohtades

Oluline 23. aprillil kell 22.35:

- Ukraina peatas konsulaarteenuste osutamise sõjaväeealistele meestele;

- CNN: Osa USA sõjalisest abipaketis Ukrainale on juba Poolas ja Saksamaal;

- Suurbritannia teatab suurest sõjalisest abipaketist Ukrainale;

- Šoigu teatel võetakse sihikule lääne relvad Ukrainas;

- Ukraina rahvuskaardi juht: Venemaa valmistab ette ebameeldivaid üllatusi;

- Kuleba: mobilisatsiooniealised mehed võivad jääda konsulaarteenusteta;

- ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi;

- Leedu andis Ukrainale üle soomukid M577;

- Zelenski sõnul rünnati Harkivi teletorni hirmutamiseks;

Ukraina peatas konsulaarteenuste osutamise sõjaväeealistele meestele

Kiiev teatas teisipäeval, et on peatanud konsulaarteenuste osutamise sõjaväeteenistuse eas olevatele Ukraina meestele, et suurendada vägesid pärast varasemaid abinõusid, mis nägid ette karmimaid karistusi värbamisest kõrvalehoidjatele ja madalamat mobilisatsioonivanust.

Välisministeerium teatas, et ei võta ajutiselt vastu konsulaarteenuste taotlusi 18–60-aastastelt meestelt, et lahendada mobilisatsiooniealiste kodanike relvajõududesse arvele võtmisega seotud küsimusi välismaal.

Erandiks on dokumendid, mis lubavad ukrainlastel Ukrainasse naasta.

Välisministeeriumi selgitustes märgitakse, et otsus on seotud ajateenistuse, mobilisatsiooni ja sõjaväkke arvele võtmist käsitleva seaduse hiljutise vastuvõtmise ja allkirjastamisega, mis jõustub selle aasta 18. mail.

Seejärel hakatakse taotlusi läbi vaatama vastavalt uue seaduse nõuetele.

CNN: USA sõjaline abi Ukrainale on juba Poolas ja Saksamaal

Osa USA sõjalisest abipaketist Ukrainale on juba Saksamaal ja Poolas. See vähendab aega, mis kulub relvade ja varustuse rindejoonele jõudmiseks, vahendas CNN 23. aprillil abi andmisega kursis olevale allikale viidates.

Allikas ütles CNN-ile, et suur osa abist on juba eelnevalt ladustatud Saksamaal ja Poolas ning et suurtükimürsud oleksid esimeste materjalide hulgas, mis edasi antakse.

Suurbritannia teatab suurest sõjalisest abipaketist Ukrainale

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak saabub teisipäeval Poolasse, kus kuulutab välja suure sõjalise abipaketi Ukrainale.

Peaministri büroo andmetel arutab Sunak Varssavis Poola peaministri Donald Tuski ja NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga Venemaa ohtu ja Suurbritannia jõupingutusi Euroopa julgeoleku toetamisel.

Seejärel sõidab Sunak Berliini, et kohtuda Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga.

"Täna välja kuulutatav 500 miljoni naela suurune lisaraha suurendab Ühendkuningriigi sõjalist abi Ukrainale sel majandusaastal 3 miljardi naelani. Seda kasutatakse vajamineva laskemoona, õhutõrje, droonide ja insenerivõime tarnimiseks," täpsustati teadaandes.

Kaitseministeerium saadab ühtlasi suure varustuspaketi, mis aitab tõrjuda Venemaa sissetungi maal, merel ja õhus. Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et Suurbritannia saadab Ukrainale juurde ka Storm Shadow rakette.

"Ukraina kaitsmine Venemaa jõhkrate ambitsioonide eest on meie julgeoleku ja kogu Euroopa jaoks elulise tähtsusega. Kui Putinil lastakse selles agressioonisõjas edu saavutada, siis ei peatu ta Poola piiril. Ukraina relvajõud jätkavad vapralt võitlust, kuid neil on vaja meie toetust. Ja nad vajavad seda kohe praegu," toonitas Sunak.

Norra teatas esmaspäeval samuti kavatsusest abi Ukrainale märkimisväärselt suurendada.

Ukraina rahvuskaardi juht: Venemaa valmistab ette ebameeldivaid üllatusi

Vene väed valmistavad ette ebameeldivaid üllatusi suviseks rünnakuks Ukrainas ning üritavad rünnata ootamatutes kohtades, ütles Ukraina rahvuskaardi juht Oleksandr Pivnenko.

"Me valmistume. Jah, vaenlane teeb ebameeldivaid üllatusi meie jaoks. Nad hakkavad tegutsema piirkondades, kus me seda ei oota. Aga see ei aita neil täita oma eesmärki," lausus Pivnenko.

Šoigu teatel võetakse sihikule lääne relvad Ukrainas

Venemaa armee intensiivistab lööke Ukrainas asuvatele logistikakeskustele ja ladudele, kus hoitakse lääne relvi, ütles teisipäeval Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu.

Šoigu lisas, et Venemaa on ümber lükanud legendi lääne relvade üleolekust ning et Vene väed on enda kätte saanud initsiatiivi 1000 kilomeetri pikkusel lahingurindel.

USA 61 miljardi dollari suuruse Ukraina abipaketi kohta ütles Šoigu, et Venemaa kavatseb relvade tootmist suurendada.

"Vastuseks ohule, mida kujutavad endast USA ja tema liitlased, me parendame relvajõudude koosseisu ja struktuuri ning suurendame kõige populaarsemate relvade ja sõjavarustuse toodangut," lausus ta.

Kuleba: mobilisatsiooniealised mehed võivad jääda konsulaarteenusteta

Välismaal viibivad Ukraina mobilisatsiooniealised mehed võivad jääda konsulaarteenusteta, ütles teisipäeval Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

Venemaa kallaletungi tingimustes on esmatähtis kaitsta kodumaad hävingu eest, ütles ta.

"Kuidas see praegu välja näeb: mobilisatsiooniealine mees siirdus välismaale, näitas oma riigile, et selle püsimise küsimus ei lähe talle korda ning siis tuleb ja tahab sellelt samalt riigilt teenust saada. Nii see ikka ei käi. Meie riik on sõjas," seletas ta.

"Lisaks kehtis kohustus uuendada oma dokumente sõjakomissariaadis ka enne uue mobilisatsiooniseaduse vastuvõtmist. Kui need mehed usuvad, et keegi seal, kaugel rindel, võitleb ja annab selle riigi eest oma elu ja keegi istub välismaal, kuid saab samal ajal sellelt riigilt teenuseid, siis nii see ei käi," märkis minister.

Kuleba rõhutas, et välismaal viibimine ei vabasta kodanikku kohustustest kodumaa ees. "Seetõttu andsin eile korralduse võtta kasutusele meetmed mobilisatsiooniealiste meeste õiglase kohtlemise taastamiseks nii Ukrainas kui ka välismaal," ütles ta.

"Peagi, kui seaduse "Teatud ajateenistuse, mobilisatsiooni ja sõjaväelise registreerimise küsimusi käsitlevate Ukraina seadusaktide muutmise kohta" vastuvõtmine läheneb ja pärast selle jõustumist, esitab välisministeerium seaduste raames ajakohastatud selgitused mobilisatsiooniealiste meeste konsulaarteenuste saamise korra kohta välisriigis asuvates diplomaatilistes asutustes," lausus Kuleba.

Leedu andis Ukrainale üle soomukid M577

Leedu andis Ukrainale üle soomustransportöörid M577.

Soomukid võeti teisipäeval Ukraina väe relvastusse, teatas Leedu kaitseministeerium.

Kaitseministeeriumi teatel on Leedu tänavu saatnud Ukrainale 155-mm mürske, soomukeid M577, droonitõrjesüsteeme, talvevarustust ja soojade riiete komplekte, tankitõrjegranaadiheitja Carl Gustaf laskemoona, kaugõhkimissüsteeme RISE-1, generaatoreid, kergeründelennukeid L-39ZA Albatros ja muud abi.

Kokku on Leedu Ukraina toetuseks eraldanud üle miljardi euro, sõjaline abi moodustab sellest rohkem kui 610 miljonit eurot.

Ukraina õhutõrje hävitas riiki rünnanud 16 vaenlase droonist 15

Ukraina õhutõrje hävitas ööl vastu teisipäeva nelja oblastit rünnanud 16 vaenlase droonist 15, teatasid õhujõud.

"Sel ööl tulistasid taeva kaitsjad Mõkolajivi, Odessa, Kiievi ja Tšerkassõ oblastis alla 15 Shahedi," seisab õhujõudude teates.

Vene vägi ründas ööl vastu teisipäeva Ukrainat kahe ballistilise raketiga Iskander-M, mis tulistati välja Belgorodi oblastist, ning 16 Shahed-131/136 ründedrooniga, mis saadeti teele Kurski oblastist.

ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi. Seda kinnitavad ka 22. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid, mis näitavad, et Vene väed jõudsid Otšeretõne kesklinna. Geolokatsiooniga kaadrid viitavad, et Vene väed vallutasid ka piirkonnas asuva raudteejaama. Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed suutsid asula täielikult vallutada.

Zelenski sõnul rünnati Harkivi teletorni hirmutamiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval oma õhtuses pöördumises rahva poole, et Vene sissetungijate poolt Harkivi teletorni ründamine oli ilmselge hirmutamine, et okupantide terror oleks näha kogu linnas.

"Sellega püüti ühtlasi piirata Harkivi sidet ja juurdepääsu teabele," vahendas presidendi sõnu uudisteagentuur UNIAN.

President lisas, et praegu käib töö signaali taastamiseks.

Riigipea rõhutas, et Harkiviga sarnaselt vajavad kaitset ka Ukraina teised linnad ja kogukonnad ning eelkõige on selleks vaja õhutõrjesüsteeme Patriot.

"Ja samas peame kahjustama maksimaalselt kõike, mida Venemaa kasutab terrori ja oma sõjalise logistika baasina. Olen tänulik kõigile maailmas, kes on valmis meid selles aitama. Me töötame meie Ameerika partneritega, et suurendada meie suutlikkust ka selles osas," jätkas Zelenski.

Harkivi linnas murdus esmaspäeval Vene raketirünnaku järel teletorn, ütles linnas viibinud AFP ajakirjanik.

"Vene rakett tabas televisioonitaristut," kinnitas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnehubov sotsiaalmeedias.

Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel võis näha torni ülaosa murdumas ja alla kukkumas.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 800 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 461 060 (võrdlus eelmise päevaga +800);

- tankid 7241 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 13 916 (+12);

- suurtükisüsteemid 11 765 (+29);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1046 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 769 (+1);

- lennukid 348 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 9407 (+23);

- tiibraketid 2117 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 15 845 (+33);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1936 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.