Tallinnas sadas maha paks lumekiht

"Ilmastikuolud on keerulised ja üle Eesti erinevad. Politseile teadaolevalt liikluses midagi väga drastilist juhtunud pole, on üksikuid teelt väljasõitmisi ja kokkupõrkeid," ütles politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri operatiivjuht Indrek Koemets Raadio 2-s.

"Politsei kogemus ütleb, et kui suverehvide peale on liiklejad üle läinud, siis lume ja lörtsisadu võib liikluses probleeme kaasa tuua. Ka meie enda autopargis on praegu eesliinil veel talverehvidega autod," sõnas Koemets.

Koemets soovitas liiklejatele varuda aega, sest ilmaolud on muutlikud. "Isegi kui midagi hullu ei paista ja tee justkui oleks selline, et saab ka suverehvidega kohale jõuda, siis arvestage sellega, et inimeste sõiduoskus on erinev," sõnas Koemets. "Liikluses põhjustab avariisid kiiruste erinevus. Kui on neid, kes "võimlevad" ja siis tekib pidurduste vajadusi ja kui mõnedel tekib kihu aeglasest liiklejast mööda sõita, siis võivad tulla rasked tagajärjed," ütles Koemets.

"Politseil on kohustus reageerida ohule ja kui liiklus on seisma jäänud, sest liiklusesse on tulnud suverehvidega liiklejad, siis oleme ka reageerinud ja öelnud inimesele, et te kas pargite ohutusse kohta auto ja edasi ei sõida, või sõidate koju ja pargite oma auto," ütles Koemets.

Tallinna liiklus oli koolivaheaja tõttu teisipäeva hommikul rahulik, sõidu- ja kõnniteid puhastasid lumest lumesahad.

"1. maini ollakse Tallinnas valmis sellisteks ilmadeks nagu täna. Meil on kõik lepingupartnerid väljas, õues on 75 inimest, 35 puisturit, 35 traktorit. Libeduse tõrjega alustati juba kell 1," ütles Tallinna kommunaalteemadega tegelev abilinnapea Peeter-Pärtel Pere (Reformierakond) Raadio 2-le.

Tallinna Linnatransport andis teada, et seoses ilmastikuoludega esineb teisipäeval ühistranspordi graafikutes hilinemisi kuni 15 minutit, sest ühistransport sõidab suure ettevaatlikkusega ja vastavalt liiklusoludele.

Lumesahk Tallinnas Autor/allikas: ERR

Teekate on lumine ja libe

"Kõige keerulisem on olukord Põhja-Eestis ja Lääne-Eestis. Jätkuvalt sajab tihedat lund ja lörtsi ja ka teetemperatuurid on kohati veel miinuspoolel," ütles transpordiameti liiklusjuhtimise keskuse juhataja Siim Vaikmaa kell 9.

Teetöid teevad mitusada masinat üle Eesti, eelkõige Põhja- ja Lääne-Eestis.

"Põhifookus on muidugi põhimaanteedel, Tallinn-Narva ja Tallinn-Tartu maanteel. Suverehvidega hetkel veel soovitame mitte sõita, kui vähegi võimalik, siis lükata oma sõidud edasi või siis valida mõni muu transpordiliik," sõnas Vaikmaa.

Praegu ei ole teateid, et kuskil oleks tee päris läbimatu, ütles Vaikmaa.

Teisipäeval on pilves ilm. Teeolud on täna hommikul üle Eesti talvised, mitmel pool sajab lund ja lörtsi. Teetemperatuur on Lääne- ja Põhja-Eestis miinuses ja teekatted on lumised ja libedad.

Ilmaprognoosi kohaselt teisipäeva päeval sajab lörtsi, lund, sekka ka vihma, võib tuisata. Õhu- ja teetemperatuur tõusevad plusspoolele. Õhtu poole sadu harveneb.

Sajuala liikumine lääne suunas toob kaasa teeolude muutumise Põhja-Eestis ja Lääne-Eestis. Paiguti on lörtsisadu väga tugev, muutes liiklusolud keerukaks. Samuti valitseb oht jäävihma tekkeks. Teepindade temperatuurid on nullilähedased ja sademete langemine muudab teed äärmiselt libedaks, hoiatas transpordiamet.

Talvised olud püsivad kogu selle nädala, mistõttu palub transpordiamet liiklejatel vältida suverehvidega sõitmist. Kõikidel liiklejatel palutakse olla liikluses ettevaatlikud, tutvuda enne sõidu alustamist teeoludega, valida sõidu- ja teeoludele vastav sõidukiirus, hoida tavapärasest suuremat pikivahet.

Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata portaalist tarktee.ee.