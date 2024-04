Ligi 2500 vene koolide õpilast tegid eesti keele eksamit

Eksam koosneb viiest osast: kirjutamine, kuulamine, lugemine, grammatika ja vestlus.

"Meil on juba õpilased, kellel on C1 olemas ja nad tulid täna tegema B2. Ja ma arvan, et enamus Eesti vabariigi muukeelse kooli õpilasi suudavad juba C1 ära teha," rääkis Tallinna Õismäe vene lütseumi eesti keele õpetaja Rita Juhanson.

"Kõige raskem oli keele struktuuri osa, sest seal oli palju numbreid ja pidin käändega saama hakkama. Kõige lihtsam, ma arvan, kuulamis- ja lugemisosa," ütles Õismäe vene lütseumi õpilane Anna.

"Eksam läks suurepäraselt, oli lihtsam kui eelmise aasta eksam. Aga olid ka huvitavad momendid," sõnas sama kooli õpilane Egor.

"Esimene osa oli lihtne, kus oli kirjutamine. Aga teine osa oli minu jaoks raske. Ei tea, loodan, et kõik on hästi. Homme on suuline osa. Olen närviline muidugi, aga loodan, et kõik on hästi," sõnas lütseumi õpilane Ksenja.

Eesti koolides oli emakeele eksam juba esmaspäeval. Lisaks eesti keele eksamile on keskkooli lõpetajatel kohustuslikud ka võõrkeele ja matemaatika eksam.