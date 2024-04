Pärnu noorte hinnangul eesti keele riigieksam üllatusi ei toonud

Pärnu Koidula gümnaasiumis oli eksami tegijaid kokku 184. Kooli võimlas loeti mõni minut enne kella kümmet ette eksami kord: ühtegi nutiseadet eksaminandi läheduses olla ei tohi ja ruumist võib lahkuda vaid hädavajadusel. Eksami aeg – kuus tundi.

"Päris sarnane oli proovieksamile. Midagi uut ei olnud, ma teadsin enam-vähem, mis seal võib tulla. Aga ikka väike närv oli sees," ütles Kevin Reinmann.

"Ma ootasin hullemat. aga selles mõttes, üks teemadest oli spordiga seotud ja selle kohta ma oskasin kirjutada," ütles Marko Martinson.

Koidula gümnaasiumi õppealajuhataja Ille Rohtlaane sõnul eksamitöös sel aastal suuri üllatusi ei olnud.

"Võrreldes eelmise aasta tööga, mis oli nõudlikum ja eripalgelisem, sellel aastal nügib see eksamitöö noori arutlema justnimelt looduse, keskkonnahoiu ja selliste inimlike väärtuste teemal," ütles ta.

Pärnu ühisgümnaasiumis oli eksamit sooritamas 96 abiturienti.

"Vaatamata sellele, et ise ei pea eksamit tegema, siis on alati selline ärevus hommikul hinges ja keskmisest pidulikum meeleolu," sõnas ühisgümnaasiumi direktor Anneli Rabbi.

"Alguses oli (närv sees), aga pärast, kui hakkasin tööle, siis pigem kadus ära ja tulid mõtted pähe tagasi," ütles kooli abiturient Marten Lelov.

30 kilomeetrit Pärnust asuvas Tõstamaa keskkoolis oli eksamitegiaid vaid viis, mistõttu tuli neil eksamit minna tegema Pärnusse.

"Tunne on hea, aga ütleme nii, et kui ma lõpuks seda tööd lugesin, siis see tundus kohutav. Sellepärast, et see kirjand peab teemas püsima, aga mina tundsin lõpuks, et see vist ikka ei ole nii teemas," rääkis Angela Pelgonen.

"Kerge tundus, aga ilmselgelt ikkagi midagi läks valesti ka. /.../ Me rääkisime enne ka sõpradega, et üldse ei ole närvi sees, mis võib-olla on halb asi, võib-olla oleks pidanud rohkem õppima," ütles Lauri Tuhkanen.

Sütevaka humanitaargümnaasiumi 67 eksamitegijast oli suurem osa veel vahetult enne eksami lõppu saalis.

"Kuus tundi vaikust iseendaga, kuidas läks eksam? Tunne on hea. Minu jaoks teemad olid pigem lihtsamad ja mulle tundus, et sealt igaüks võis leida midagi," ütles Mia Orm.

"Lahkusin ruumist suhteliselt hea meelega, sain kõik kirjutatud, enda arust suhteliselt hästi. Eks tulemus ütleb, kuidas tegelikult läks," sõnas Joonatan Pajuväli.