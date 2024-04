Balticconnectori töölehakkamise järel jäävad Soome-Eesti gaasihinnad ühtlasemaks

Kolmapäeval on gaasibörsil Getbaltic Soome hinnapiirkonnas maagaasi megavatt-tunni hind 36,33 eurot megavatt-tunni kohta ja Eesti-Läti ühendpiirkonnas 34,74 eurot megavatt-tunni kohta. Ehk vahe on 1,59 eurot. Võrdluseks Hollandi TTF gaasituru hind on 28,33 eurot megavatt-tunni kohta.

Võrreldes Balticconnectori tööle hakkamise eelse ajaga on vahe pigem väike, samas on suurem kütteperiood ka läbi. Suurimad hinnaerinevused Soomega jäävad päris külmade ilmade aega selle aasta talvel.

Näiteks 12. jaanuaril maksis maagaas Soomes 90,33 eurot megavatt-tunni kohta ja Eestis 32,45 eurot megavatt-tunni kohta.

Eesti Gaasi juht Margus Kaasik ütleb, et nüüd kui turud on ühendatud ja ühendus kuidagi ülekoormatud ei ole, ongi eeldus, et hinnad võiksid kahes piirkonnas pigem ühtlustuda ja ühtlasemaks jääda. Samas mingid hinnaerisused on tema sõnul gaasituru loogikast lähtuvalt alati sees.

"Balti turg meil tervikuna on ikkagi pisikene ja vähe likviidne. Kui meie turud oleksid ideaalselt likviidsed, siis need hinnad võiksid olla ka oluliselt lähedasemad üksteisele," rääkis Kaasik. "Gaasiturg töötab natukene teistmoodi kui elektriturg. Elektriturul on päev ette oksjon ja tunnihinnad selgitatakse välja. Siis ongi koguturul kõikide jaoks sisuliselt seesama hind ostjatele ja müüjatele."

Kaasiku sõnul on gaasiturg jällegi orderite põhine, mistõttu hind võib varieeruda vastavalt sellele, kuidas mõni ostja ordereid vastu võtab või müüja neid üles paneb.

"Ta on üksikutel tehingutel baseeruv ja sõltub parasjagu, milliseid ordereid ühel või teisel pool turul klikiti ja, ja kui suured need olid ja kuidas seda kaalutud keskmist hindasid, seal parasjagu arvutati ja kuidas ta tuli," märkis Kaasik.

Siiski Kaasik prognoosib, et selliseid hinnakääre Soome ja Eesti vahel, nagu me sel talvel nägime, Balticconnectori töösse jäämisel, enam ei näe.

"Nii kaua, kuni see Balticconnector töötab ja ühendus turgude vahel olemas on, siis see hinnavahe peaks olema üsna tagasihoidlik. Soome kõrged hinnad olid tingitud lihtsalt nendest olukordadest, kus Inkoost tulev gaas kippus liiga väheks jääma ja mingit muud alternatiivi ka ei olnud," märkis Kaasik.

"Väga suur nõudlus ja mitte järgi tulnud pakkumine tõstis hinnad kõrgemale. Lõpuks muidugi soomlased said kõik oma gaasi kätte, aga eks seal niisuguseid momente, kus turg oli natukene hirmul selle üle, mis saab, neid oli ikkagi mitu korda seal talve jooksul," ütles Kaasik.

Eleringi gaasivoogude kaardilt nähtub, et Balticconnector on suures mahus kasutusele võetud ja Soomest liigub suures mahus gaasi läbi Eesti Lätti. Kaasik ütleb, et tegemist on Inculkansi gaasihoidla täitmisega.

Möödunud nädala reedel lõppesid Balticconnectori parandustööd. Gaasitoru oli tööst väljas möödunud aasta oktoobrist, mil selle purustas Hongkongi alus Newnew Polar Bear.