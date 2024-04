Galerii: Tallinna tänavune kruiisihooaeg algas talvistes tingimustes

Tegemist on Fred Olsen Cruises'i laevaga, mis tõi Tallinna 1051 peamiselt Ühendkuningriigist pärit reisijat, aga ka turiste USA-st, Kanadast, Itaaliast ja teistest Euroopa riikidest, teatas Tallinna Sadam.

Turismifirma korraldatavatest ekskursioonidest võtab osa 650 inimest. Lisaks vanalinna ja Kadrioru vaatamisväärsustega tutvumisele pakutakse reisijatele balleti- ja rahvatantsuetendusi ning kodukülastusi.

Borealis külastab Tallinna esimest korda, õhtul lahkub laev Helsingisse.

Kokku on sel aastal oodata Tallina sadakond kruiisilaeva, neist 11 peatuvad Tallinnas kaks päeva. Kõige suuremad laevad sel hooajal on Britannia ja Sky Princess, mis on 330 meetrit pikad ja mahutavad ligi 3000 reisijat. Kõige väiksemad laevad aga Hebridean Sky ja Clio, mahutades alla 100 reisija. Kõige tihedam päev on 10. juuli, mil sadamas on neli kruiisilaeva ja linnaga tutvuma on oodata ligi 7500 kruiisituristi.

Kruiisilaevad külastavad Tallinna sel aastal aprilli lõpust kuni oktoobri lõpuni ning lisaks toovad kaks jõulukruiisi Tallinna kruiisireisijaid ka detsembris. Järgmine kruiisilaev, Le Bellot, saabub Tallinna 28. aprillil.