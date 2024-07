Tänavune turismiaasta tuleb ilmselt mullusest kehvem

Esimese poolaasta pealt võib öelda, et tänavune turismiaasta kipub tulema mullusest veel kehvem – Tallinna külastavate turistide arv on vähenenud ning hotellide ja restoranide täituvus madalam.

Kuigi Tallinnas valitses kolmapäeval kõle ja hall ilm, mil suurema osa päevast sadas ja õhutemperatuur ei tõusnud üle 15 kraadi, olid üheks päevaks Eesti pealinna saabunud turistid siiski rõõmsad ja hakkamist täis. Maarit tuli sõbrannaga päevareisile Helsingist, ööbima nad ei jää.

"Läheme sööma, kosmeetikusse, ostlema ja siis koju," ütles Maarit, kes käib Tallinnas kord aastas.

USA-st pärit Norah perekond tuli Tallinna kruiisilaevaga. "Käisime vanalinnas ja tutvume lihtsalt linnaga," sõnas ta.

Kui mullu külastas Tallinna 90 kruiisilaeva, mis tõi siia 163 000 valdavalt ühepäevaturisti, siis tänavu on oodata 100 kruiisilaeva, kuid need on mullusest väiksemad, nii et reisijaid tuleb vähem, heal juhul 150 000. Seda on 2019. aasta rekordist üle nelja korra vähem, kui Tallinna külastas 650 000 kruiisituristi.

Ent kukkunud on ka lähiriikidest saabuvate puhkajate arv, eesotsas Soome turistidega.

"Sellel aastal seoses majanduslangusega, üldise ebakindlusega teevad inimesed oma otsuseid ettevaatlikumalt ja seetõttu on ka reisijaliikluses väike langus. Numbrites, reisijakäitumises oleme eelmise aastaga võrreldes veidi üle viie protsendi maas. Ka autoga reisivad inimesed veidi vähem kui Covidi-järgsel perioodil," rääkis Tallink Grupi juhatuse liige Piret Mürk-Dubout.

"(Hotellides) me näeme sama trendi. Sellist väikest nõudluse vähenemist, viimase hetke broneeringuid. Õnneks rohkem gruppe, ka hotelliäris. Hotellis oleme samamoodi oma ootustest veidi allpool," ütles ta.

"Praeguse seisuga on turiste kõvasti vähem kui mullu. See broneerimise aken, ajaaken, millal tehakse reisiotsuseid, on hästi lühikeseks läinud. Siis me vaatamegi kuu algust justkui väga suure optimismiga, keskpaigas tõmbame vööd koomale ja kuu lõpus tõdeme, et tegelikult ei tulnud välja," rääkis Hestia Hotel Groupi tegevjuht Kaisa Mailend.

Lisaks on reisid jäänud lühemaks, enamasti võetakse tuba vaid üheks-kaheks ööks. Ent kokkuhoiunippe on veel.

"Üks huvitav tendents on ka see, et meil tube on võib-olla vähem, aga külastajaid justkui ühes toas on rohkem. Eks see ju rahakotile ka mõjub, kas ma olen üksi toas või olen sõbra, sõbrannaga ja võtame siis ühe toa kolme peale," selgitas Mailend.

Vanalinna südames tegutseva keskaegset toitu pakkuva Olde Hansa peamised kliendid on turistid, kes otsivad sealt meeldejäävat toiduelamust. Neilgi on kliente vähemaks jäänud. Ja kes tuleb, püüab kokku hoida.

"Turismihooaeg algas enam-vähem samamoodi nagu eelmisel aastal. Me ootasime paremat aastat, aga jaanuaris, aga eriti veebruaris ja siis ka märtsis nägime, et seda paremat aastat ei tule. /.../ Külaline on hinnatundlikum. Me müüme vähem kalleid praade. On tunda, et inimesed valivad pigem suppi, pigem salateid. Nad ei osta nii palju ulukiliha. Aga vaatamata sellele ikkagi meie number üks praadi – karupraadi – müüme päris palju," rääkis Olde Hansa tegevjuht Tiina Jurjeva.