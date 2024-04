Ülle Madise soovitab eurovalimistel valida maailmavaate järgi

"Tähtis on ikkagi meie süsteemis valida maailmavaate järgi," ütles Madise.

"Tõsi ta on, et valimiskampaanias tasub kindlasti oma maailmavaate illustratsiooniks pakkuda ka konkreetseid lubadusi selle kohta, et mida me teeme või mida me ei tee. Aga eriti meie süsteemis, ei ole valimised mõeldud selleks, et pannakse mingisugune hulk valimislubadusi kirja ja siis arvatakse, et nüüd just nende teoks tegemiseks me saime valimistel mandaadi ja sadagu või pussnuge, alaku või sõda, tulgu või pandeemia, igal juhul, me teeme need teoks. Või öelgu näiteks teadlaste analüüs, ettevõtjate seisukohad, et see on väga rumal tee, mida mööda minna, mis kogemata sai valimisprogrammi kirjutatud, aga me teeme seda ikkagi, sest lubadus oli selline. Ei, see ei käi niimoodi. Meie süsteemis tuleb ikkagi vaadata maailmavaadet," lausus Madise.

Rääkides populismist ja sellest, kas inimesed vajavad selle eest valimiste ajal kuidagi kaitset, ütles Madise, et populism on alati olnud ja mingi piirini on populism ka hea.

"Hea ja kasulik populism on see, kus räägitakse asjadest lihtsalt ja huvitavalt, mitte igavas bürokraadi keeles. Seda tüüpi populism on täiesti asjakohane ja aitab paremini mõista maailmavaadet," sõnas ta.

"Et üks täiesti legitiimne, põhiseaduspärane maailmavaade on see, et me peame andma parima, et peatada kliimasoojenemist, et kaitsta loodust. Ja teine, samamoodi legitiimne maailmavaade on, et selleks, et Eesti rahvas, keel ja kultuur kestaks, peab meil olema ka tugev majandus, meil peab olema heaolu, me peame tegema nii, et meie inimesed ei taha kolida kuskile mujale. Ja sellisel juhul see tasakaalupunkt on võib-olla kuskil mujal, kui nõuaksid need, kes pooldavad väga kiiret rohepööret. Ja ongi oluline, et tuuakse lihtsalt ja selgelt erinevad maailmavaated välja," rääkis Madise.

"Aga kui rääkida populismist selles tähenduses, kus ta on paheline ja kus ta tegelikult tähendab valetamist, siis vabas ühiskonnas saab selle eest kaitsja olla vaba ajakirjandus ja ennekõike tark kodanik ise," ütles ta.

Madise rõhutas, et Euroopa Parlamendi valimine ei ole vabariigi valitsuse usaldushääletus või rahvahääletus.

"Ei, see on äärmiselt oluline valimine, kus tulebki otsustada, et milline kandidaat kõige paremini sobib. Millised on kandidaadi vaated rohepöörde asjas, migratsiooni asjas, majanduse küsimustes, inimeste privaatsuse küsimustes, et kas kõike peab saama turvalisuse huvides kõikjal jälgida jne. Need on üliolulised küsimused. Ja Euroopa Parlament on juba näidanud, et neil on päriselt võim. Et nad võivad ka mõne otsuse, mille põhimõtteliselt on justkui valitsusjuhid kokku leppinud, seisma panna," lausus Madise.

Madise sõnul on just viimane Euroopa Parlamendi koosseis tõestanud seda, et Euroopa Parlamendil on mõte.