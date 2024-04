Isamaa esitab Tallinna linnaosavanemateks Marja-Liisa Veiseri ja Anna Levandi

Veiser on töötanud kohalikes omavalitsuses kokku üle 20 aasta ning olnud Lüganuse vallavanem.

"Mustamäel vajavad muuhulgas lahendamist parkimiskohtade küsimus, paneelmajade renoveerimistele uue tõuke andmine ja uusarendustega kaasnevate transpordilahenduste välja töötamine," lausus Veiser.

Levandi on olnu Isamaa liige on aastast 2002. Levandi ütles, et erilise tähelepanu all hoiab ta haridusteemasid, nii pedagoogide hoidmist kui ka kohalikku haridusvõrku. Haabersti gümnaasiumid, lasteaiad ja sportimisvõimalused ei paikne paraku linnaosas ühtlaselt ja see on probleem, millega tuleb tegeleda," lausus ta.

Oma linnaosavanema kandidaadid on välja öelnud lisaks Isamaale Eesti 200 ja Reformierakond. Sotsiaaldemokraadid pole veel teatanud, kes on Lasnamäe linnaosavanema kandidaat.