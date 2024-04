Eesti hangib Moldovale ja Ukrainale sõjavarustust

Esimese lepingu sõlmis kaitseinvesteeringute keskus Moldova kaitseministeeriumi ja Tšehhi ettevõttega ERA passiivradarisüsteemi hankimiseks Moldovale. Tšehhi passiivradarit kasutab ka Eesti. Kaitseinvesteeringute keskus rakendab Euroopa rahurahastu vahendeid Moldovas kokkuleppel Euroopa Liiduga ja viimase auditeerimisel.

"Alates 2022. aastast on aastane orienteeruv summa, mida Moldova toetuseks kasutatakse, 40 miljonit (eurot)," ütles RKIK-i peadirektori asetäitja Katri Raudsepp.

Euroopa rahastab mittesurmava varustuse – side- ja seiresüsteemide, sõidukite ja soomukite – hankimist Moldovale. Soomukite hankimine praegust olukorda arvestades võtab aega, ütles Raudsepp.

"Me oleme juhtinud ja eest vedanud mitmeid ühishankeid ja Euroopa koostööprojekte. Me oleme sarnaseid abimeetmeid varem ka rakendanud – näiteks Ukrainale. Ja kindlasti tuleb kasuks ka see, et me oleme hiljuti sarnaseid asju Eesti kaitseväele hankinud," lausus ta.

Alates 2021. aastast on Euroopa Liit eraldanud Moldova relvajõududele Euroopa rahutagamisrahastu kaudu kaudu 128 miljonit eurot. Esimene abimeetmete pakett on seitse miljonit eurot ja seda viib ellu Leedu.

Ukraina kaitseagentuuriga sõlmis kaitseinvesteeringute keskus hangete alase koostöökokkuleppe eelmisel kuul. Koostööprojektidest on veel vara rääkida, ütles Raudsepp.