Naisliit lõpetab aasta ema ja isa valimise

"Oleme 25 aasta jooksul positiivsust külvanud terve Eesti peale ja igas Eesti punktis valitakse oma aasta ema ja isa. Ehk ongi aeg anda teatepulk neile üle", sõnas Haukanõmm.

"Meil on ka kriitikat, et miks valitakse üks aasta ema või isa. Neid on ju nii palju. Nüüd ongi hetk, et esitage oma isasid-emasid maakondadesse," sõnas Haukanõmm.

"36 aastat tagasi võttis naisliit endale missiooni, et emadepäevast ja isadepäevast saaks riiklik püha. Nii läkski," ütles Haukanõmm.

"Sellest ajast hakkasime valima ka aasta ema ja aasta isa. Oleme selle aja jooksul tutvustanud hoiakuid, et on oluline, et lapsed kasvaksid peres, kus on nii ema kui ka isa ja et ema ei ole sugugi tähtsam kui isa," rääkis Haukanõmm.

Aasta ema ja aasta isa on Eesti Naisliidu asutatud aunimetused, mida jagatakse 1998. aastast iga aasta Estonia kontserdisaalis Tallinnas. Aasta isa aunimetus antakse novembris ja aasta ema aunimetus mais. Üritusest on ülekande teinud Eesti Rahvusringhääling.