Kasparov: Vene opositsioon saab tegutseda ainult välismaal

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin on olnud režiimi rangemaks muutmisel ja teisitimõtlejate tagakiusamisel niivõrd edukas, et Venemaa opositsioon saab tõhusalt tegutseda ainult välismaal, ütleb välisvenelasest Kremli kriitik ja endine male maailmameister Garri Gasparov telekanalile Current Time.

Kasparovi sõnul pole veel Venemaale jäänud opositsioonitegelastel mitte mingeid võimalusi ennast väljendada. Kasparovi sõnul on tegelik poliitiline elu Venemaal ammuilma lakanud.

22 aasta jooksul, mil Vladimir Putin on kas presidendi või peaministrina Venemaa režiimi juhtinud, on edukalt suletud kogu sõltumatu ajakirjandus, keelustatud välismaised sotsiaalmeediaplatvormid, ebaseaduslikuks kuulutatud opositsiooniliikumised, vangistatud juhtivad aktivistid, suletud kodanikeühendused ning sildistatud pea kõik teisitimõtlejad, loetleb Kasparov.

Kasparov tuletab meelde, et Ukrainale kallale tungimisest peale on Putin Venemaal kraane veelgi kinni keeranud, seadusega on keelatud igasugune sõltumatu info jagamine sõjasündmuste kohta, samuti sõja vastu protestimine.

Kasparovi sõnul teevad valesti Putini poliitilised oponendid, kes üritavad Venemaal tegevust jätkata Putini seatud rangetes raamides. Sellised oponendid aitavad Kasparovi hinnangul ainult legitimeerida Putini hirmuvalitsust. Kasparov ei nimetanud ühtki poliitikategelast või organisatsiooni nimepidi, kuid väljendas Current Time'le selget rahulolematust Venemaal tegutseva ametliku opositsiooniga.

Kasparov kutsus kõiki Venemaal veel tegutsevaid opositsioonitegelasi kiiresti kodumaalt lahkuma, sest ainult välismaal olles võivad nad saavutada mingi mõju Venemaal toimuvatele sündmustele.

Lääs, omakorda, ei peaks suhtuma ühtemoodi kõigisse Venemaalt lahkunud kodanikesse, vaid rakendama kolmeastmelist tuvastussüsteemi, leiab Kasparov. Kasparovi sõnul peaksid Venemaalt lahkunud Venemaa kodanikud alla kirjutama deklaratsioonile, milles nad esmalt mõistavad hukka Venemaa kallaletungi Ukrainale, teiseks kuulutavad ebaseaduslikuks Putini režiimi ning kolmandaks tunnustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust.