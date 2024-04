Eesti 200 ja SDE nõustusid stabiilsusprogrammiga

"See stabiilsusprogramm on mingi prognoosi näitaja, mingi paber. Aga mind huvitab kõige rohkem, mida me päriselt teeme riigieelarvega. Mis me teeme sellel aastal, sellel aastal on meil rohkem miinust kui me prognoosisime. Ja eriti oluline, mis me teeme järgmistel aastatel," ütles Eesti 200 juht Margus Tsahkna ERR-ile.

"Ja me leppisime kokku ja meie väga selge seisukoht on, et tuleb üle välja protsendikärbe kõikidele ministeeriumitele, sihtasutustele, riigiettevõtetele," sõnas Tsahkna.

"Ja teiselt poolt tuleb vaadata ka tulupoolt. Nii, et kui seaduse järgi on meil vaja esitada mingi paber Euroopasse, siis see ei muuda oluliselt selle sisu. Aga sisus meil täna kokkulepet ei ole," lisas ta.

"Kui see nõuab seaduse järgi, et me peame mingi paberi esitame, siis minu jaoks see ei muuda asja sisu," märkis Tsahkna.

"Mind huvitab see, mida me teeme Eesti riigi rahandusega ja see olukord on väga halb ja siin on vaja otsuseid. Otsuseid lõplikult me saame langetada augustis. Siin me peame tunnistama seda, et see olukord nõuab väga jõhkraid kärpeid. Teistmoodi me lihtsalt ei saa," ütles Tsahkna veel.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles, et üle välja kärbetele oleks ka alternatiiv.

"Jah, meil on küll alternatiivid. Eks ta on ikkagi kombinatsioon erinevatest meetmetest. See ei saa teistmoodi välja näha kui täiendavad tulumeetmed ja teiseltpoolt kokkuhoiumeetmed," ütles Kallas.

Kallas täpsustas, et 2025. aastaks on ainus võimalus siiski kärped.

Kallas rääkis, et stabiilsusprogrami dokumenti tuleb sisse täiendav lõik, mis selgitab olukorda, et riigi eelarvestrateegiasse tulevad augustis muudatused.

Terviseminister Riina Sikkut ütles, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond ei ole enam samuti stabiilsusprogrammi vastu. "See, mis stabiilsusprogrammis esitleti, sellega me saame nõus olla, lisame selgituse ka selle kohta, et lõplikud otsused me teeme valitsuses pärast suveprognoosi," lausus Sikkut.

"Valitsusel on ühtne arusaam sellest, et see mis riigi eelarvestrateegias kokku lepiti, nende ridade sisustamisega selles absoluutsummas, nii nagu see kokkuvõttes peaks miljardini ulatuma, selle osas me endiselt pingutame edasi," ütles Sikkut.

Eelmisel reedel ütles Tsahkna Vikerraadio saates "Uudis +", et Eesti 200 ei toeta stabiilsusprogrammi vastuvõtmist. Tema sõnul peab enne seda rahandusminister Mart Võrklaev (RE) tooma valitsusse konkreetse üle välja kärpeplaani.

Euroopa Liidu riigid peavad kord aastas esitama Euroopa Komisjonile ja Euroopa Liidu Nõukogule stabiilsus- ja konvergentsiprogrammid, milles kirjeldatakse valitsuse poliitilisi valikuid. Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) tutvustas neljapäevasel valitsuse istungil ministritele stabiilsusprogrammi, kuid sotsiaaldemokraadid ei toetanud rahandusministri ettepanekut selle kinnitamiseks.