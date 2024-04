Kaljulaid ootab Tsahknalt tõendeid Vene hübriidrünnaku kohta Eesti õhuruumile

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE) avaldas lootust, et välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) väide selle kohta, et GPS-signaalide segamine Eesti õhuruumis tuleneb Venemaa hübriidrünnakust, ei ole lihtsalt soov saada eurovalimiste eel tähelepanu. Ta lisas, et riigikaitsekomisjonil ei ole infot, et GPS-segamine oleks teadlik hübriidrünnak Eesti vastu.

Välisminister ja erakonna Eesti 200 esimees Margus Tsahkna ütles Tartu Postimehes, et GPS-i segamine on Venemaa hübriidrünnak.

"Me näeme, et GPS-i segamine on osa Venemaa vaenulikust tegevusest. Neid loetakse hübriidrünnakuteks. Need ohustavad meie inimesi ja meie julgeolekut ning me ei kavatse seda taluda," sõnas Tsahkna.

Tsahkna rääkis sama ka väljaandele Financial Times.

Ka Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet (RE) nimetas toimuvat hübriidsõjaks.

"Järjekordne näide Venemaa algatatud hübriidsõja elementidest lääne suhtes. GPS-i häirimine ei lase reisilennukitel turvaliselt Tartus maanduda. Juba kahel õhtul on Helsingist tulnud lennuk pidanud tagasi pöörduma," ütles ta.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE) ütles ERR-ile, et esmaspäeval toimunud riigikaitsekomisjoni istungil andis põgusa ülevaate olukorrast ka kaitseminister Hanno Pevkur (RE).

"Vähemalt kaitseminister hetkel riigikaitsekomisjonile edasi ei andnud, mis võimaldaks uskuda, et tegu on justnimelt tahtliku Eesti-vastase tegevusega. Julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonil, mille liige ma olen, samuti sellist infot ei ole," ütles Kaljulaid.

"Avalikult teadaoleva info põhjal kõige tõenäolisem tundub, et tegemist on Venemaa enda eelkõige sõjaliste objektide kaitsemeetmega, mis kandub väljaspoole Venemaa piire ja mõjutab muu hulgas ka lennuliiklust Eesti kohal," rääkis Kaljulaid.

"Mis puudutab välisminister Tsahkna ja Urmas Paeti väljaütlemisi, siis nemad peavad selgitama. Kui jutt on Eesti-vastasest hübriidrünnakust, siis see eeldab Venemaa poolt tahtlust või taotlust segada sellisel viisil lennutransporti Eestis. Milline see teave siis on, millele tuginedes Margus Tsahkna seda väidab. See väide peab siis olema ju ka kuidagi tõendatav. Kui see ei ole avalikult tõendatav, siis vähemalt riigikogule on seda infot võimalik jagada. Loodetavasti valitsuse liige ju ei dramatiseeri seda toimuvat kuidagi üle lihtsalt selleks, et saada Euroopa Parlamendi valimiste eel tähelepanu. Seda küll ei tahaks uskuda," kommenteeris Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul omavad sellised sõnumid mõju inimeste reisiplaanidele, turismisektorile, omavad ja majandusele. "Sellel on potentsiaalselt väga tõsised tagajärjed, kui näiteks kujuneb arvamus, et igaks juhuks siiakanti lendamist maksaks vältida," ütles Kaljulaid.

"Ja seetõttu tuleb eeldada, et kui väga oluline valitsuse liige, välisminister ja ühe valitsuserakonna esimees selliseid väiteid avalikult esitab, küllap see peab tuginema konkreetsele teabele, mida mina veel riigikaitse komisjoni liikmena ei ole näinud," lisas ta.

Kaljulaid rääkis, et Euroopa tasemel arutatakse GPS-i signaalide segamise teemat juba mitu kuud. "Seni ei ole seda hinnatud sedavõrd ohtlikuks, et oleks lendamist kuidagi piiratud või õhuruume sulgema hakatud," lausus Kaljulaid.

Eelmisel nädalal pidid kahel korral Helsingist Tartusse teel olnud Finnairi lennukid GPS-i häirete tõttu Eesti kohal Helsingisse tagasi pöörduma.