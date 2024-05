Läti ei plaani mobilisatsiooniealisi Ukraina mehi kodumaale saata

Valitsusjuhi sõnul ei ole Läti saanud Ukraina võimudelt ka mingit sellesisulist taotlust. Silina sõnul on see praegu Ukraina sisepoliitika küsimus.

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov kutsus detsembris kõiki riigi kodanikke asukohast sõltumata naasma Ukrainasse ja liituma relvajõududega. Ministeeriumi pressiesindaja selgitas, et kaitseministeeriumil ei ole kavas hakata välisriikides elavatele Ukraina kodanikele survet avaldama, kuid rõhutas, et riigi kaitsmine on iga kodaniku põhiseaduslik kohustus.

Leedu president Gitanas Nausėda ja peaminister Ingrida Šimonytė teatasid käesoleva nädala esmaspäeval, et Leedu peab aitama Ukrainal mobilisatsioonieas mehed kodumaale tuua.

Peaminister Kaja Kallas ütles jaanuaris, et Eesti ei hakka siin olevaid mobilisatsiooniealisi Ukraina mehi välja saatma. "Meie seisukohast on neil õigus siin olla, kui nad vastavad kehtestatud reeglitele. Kui nad on siia jõudnud, siis Euroopa Liit on andnud neile ajutise kaitse. Seetõttu ei tee meie kindlasti omalt poolt midagi, et neid välja anda. See on Ukraina ülesanne pöörduda siin asuvate inimeste poole ja kutsuda nad tagasi aitama oma isamaad," ütles Kallas, kelle sõnul ei ole Ukraina president Volodõmõr Zelenski ka palunud mobilisatsiooniealisi kodumaale saata.