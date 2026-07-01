Presidendi kaitsenõunik sai Vene tüngapaarilt õngitsuskõne

Presidendi kantselei teatel oli tegemist enam kui kuu aega tagasi, tänavu mais toimunud petukõnega, mille käigus mingit tundlikku infot ei edastatud ning millest nüüd Vene uudisteagentuuri poolt tehtud uudis on eksitav.

"Ütlesin, et mõistame, et Ukraina on sõjas ning sellistes intsidentides on süüdi Venemaa, kes alustas agressiooni Ukraina vastu. Ukraina abistamisest rääkisin üksnes selles kontekstis, millist koostööd võiksid Eesti ja Ukraina teha, et droonid Eesti territooriumile ei jõuaks. Selles on Vene propaganda tegelikkust omatahtsi väänanud," sõnas kaitsenõunik Madis Roll.

Sarnaseid info õngitsemise kõnesid tehti samal ajal ka teiste Balti riikide esindajatele ning Ukraina on neist juhtumitest ka avalikult teada andnud, lisas kantselei.

Venemaa propagandakanalid kirjutasid kolmapäeval, et tuntud tüngategijate paar Vladimir (Vovan) Kuznetsov ja Alexei (Lexus) Stoljarov tõmbasid Eesti riikliku julgeoleku nõuniku Madis Rolli haneks.

Väidetavalt esinesid Vovan ja Lexus Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Rustem Umerovina.

Vene meediakanalite väitel ütles Roll vestluses, mis nende väitel olevat toimunud 1. juulil, et Eesti toetab Ukrainat täielikult ning on valmis aitama koordineerida rünnakuid Peterburi vastu. Samuti olevat ta kinnitanud, et Eesti ja Ukraina ametnikud teevad selles küsimuses koostööd.

Samuti väidetakse, et Roll süüdistas kõigis tekkinud pingetes Venemaad ning kinnitas Eesti jätkuvat toetust Ukrainale. Lisaks olevat tüngategijad vestelnud Leedu presidendi riikliku julgeoleku nõuniku Deividas Matulionisega. Viimane olevat kinnitanud, et Leedu toetab Ukrainat täielikult ega kavatse kritiseerida Kiievi tegevust.

Presidendi kantselei kinnitusel teavitas Madis Roll kõnest Eesti kaitse- ja julgeolekuasutusi.

Presidendi kantselei märkis veel, et see, et Venemaa peab nüüd sellist petukõnet propagandana avalikkusele esitama, räägib enda eest.

"Kui selliseid lavastatud "paljastusi" püütakse näidata saavutustena, näitab see pigem meeleheidet kui tugevust. Tegelikkust see ei muuda ega vähenda Venemaa vastutust agressioonisõja eest Ukrainas," seisab kantselei kommentaaris.

Vovan ja Lexus on viimase kümnendi jooksul petnud mitmeid tuntud lääneriikide poliitikuid ja avaliku elu tegelasi.

Nad helistavad või korraldavad videokõnesid, esinedes mõne teise riigijuhi, ministri või tuntud aktivistina. Vestlustest jõuavad avalikkuseni vaid valitud lõigud, mida Vene propagandakanalid seejärel ära kasutavad.

Mõne aasta eest sai arvatava libakõne Aafrika Liidu nimel toonane peaminister Kaja Kallas. Alust kahtlustuseks andis Soome välisministeeriumi teade alustada uurimist pärast seda, kui ka varem lääneriikide juhte petukõnedega kimbutanud Vovan (Vladimir Kuznetsov) ja Lexus (Aleksei Stoljarov) avaldasid salvestuse vestlusest väliminister Elina Valtoneniga. Ka nemad helistasid ühe Aafrika poliitiku nimel.