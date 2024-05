Nursipalu elanikud ootavad mürauuringu tulemusi

Samuti tekitab ebakindlust teadmine, et riigi eraldatud poolest miljonist jätkub vaid mõnekümne elamu olukorra parandamiseks, aga mõjutsooni jäävaid eluruume on peaaegu 4000.

Nursipalu laienduse kahekilomeetrisesse tsooni jääb üle 700 ja nelja kilomeetri tsooni üle 3000 eluruumi. Eelnõu kohaselt saavad eelisjärjekorras toetust need, kes jäävad Nursipalu laiendusele lähemale ja kelle jaoks on seega mõjud suuremad. Näiteks puudutab see Võru külje all asuvat Juba küla, kus on üle 20 majapidamise ja üle poolesaja elaniku.

Metsaääre talu elanik Helle Jakobi leiab, et toetusmeede on kohalikele kahtlemata abiks.

"Kindlasti see on parem kui mitte midagi. Abiks on ta ikka, et palju ta nüüd müra hoiab tagasi. Ja teine asi on ka see, et ega kõik need elamised ju vajavad tegelikult uuendamist, kellel ei ole see päris uus maja," rääkis Jakobi.

Jakobi sõnul oleks nüüd ennekõike vaja mürauuringu tulemused saada, sest ilma selleta on ka raske otsustada, millise müra vastu end üldse kindlustada.

"Mürauuring võiks olla ja kui ma saaks ise ka kuulata selle paugu ära, kui suur see kõige kõvem pauk on ja kuidas ta kostub, siis ma oskaks midagi öelda. Aga praegu ma ei kujuta ette seda. Kõik ütlevad, et oi, see on ikka jama. Praegu ei ole midagi. See, mis ikka tuleb, see on ikka täitsa jama."

Nilbõ küla jääb samuti polügooni laienduse kahe kilomeetri tsooni. Sealne elanik Rein tõdes, et akende vahetamine oleks hädavajalik, aga pakutud kompensatsioonist – 8000 eurot ühe taotleja kohta – ilmselt ei piisaks.

"Aknad lähevad maksma, kui võtta praeguste hindadega, mingi natuke alla 10 000. See tähendab, et kui on 8000, annavad palju 20 protsenti omast. Siis ma pean veel juurde tasuma uksed, eelmine aasta sai vahetatud. Plastikuuksed panin, uued on, läksid 6000 peaaegu. Müra siia ikka kostub. Kui nad lasevad niimoodi topelt lasku, siis puukuuri seina pealt loeb tolmu üles kohe," rääkis Rein.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse sõnul peaks mürauuring valmima suve alguseks. Millal aga Nursipalu mürast tulenev leevendusmeede avatakse, pole veel teada.