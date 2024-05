Riigikogu kiitis heaks e-hääletamise regulatsiooni muutva seaduse

Justiitsminister Madis Timpsoni sõnul on muudatuste ajendiks riigikohtu osutatud puudused ning sisuliselt viiakse muudatusega oluline e-hääletamise regulatsioon seaduse tasandile. Seni on seadusandja jätnud selle paljuski vabariigi valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse enda pädevusse.

"Nii toimub praegu elektrooniliste häälte lugemine vabariigi valimiskomisjoni otsustes paika pandud reeglite järgi ning mitmeid küsimusi reguleerivad riigi valimisteenistuse korraldustega kinnitatud dokumendid," selgitas justiitsminister.

Kavandatud muudatuste järgi saab edaspidi hääletada lisaks arvutile ka nutiseadmest ning luuakse õiguslik alus lisaks praegu kasutatavatele isikutuvastamise vahenditele ka Smart-ID kasutamiseks. "Seda kõike otsustab vabariigi valimisteenistus iga valimise eel, kui leiab, et riskid on maandatud ning valimiste põhiprintsiibid on jätkuvalt tagatud," sõnas Timpson.

Seadusemuudatused jõustuvad üldises korras, välja arvatud need sätted, mis vajavad pikemat rakendusaega ning jõustuvad seetõttu 2024. aasta oktoobris.