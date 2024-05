Ökonomist: hinnatõus hakkab edaspidi väiksem olema

Märtsiga võrreldes kerkisid hinnad aprillis ligi protsendi, ent võrreldes mulluse aprilliga oli hinnatõus 2,8 protsenti. Viimati oli tarbijahinnaindeksi aastane kasv sellest väiksem 2021. aasta aprillis.

"Hinnatõus hakkabki väiksem olema. Jätkubki see protsess, et kaubad lähevad vaikselt odavamaks, energia on ju odavam. Maailmaturul toiduainete hinnad on samad, mis nad olid 2021. aasta alguses. See kindlasti jõuab ka meie poelettidele välja ja sellepärast kaubad on muutumas odavamaks," rääkis Uusküla "Aktuaalsele kaamerale".

"Kui vaadata seda 2,8-protsendilist inflatsiooni, mis meil aprillis oli aasta jooksul, siis sealt ju ka 1,6 kuni 1,7 protsenti on seotud käibemaksutõusuga. Nii et sealt alles jääbki selline 1,1 kuni 1,2 protsenti inflatsiooni, mis on tõesti ettevõtete omal initsiatiivil hinnatõusust põhjustatud," lisas ta.

Uusküla ütles, et need kaubagrupid, mis kallimaks lähevad, on seotud valdkondadega, kus hinnatõus on siiani väiksem olnud. "Kõik need valdkonnad, kus hindu ei olnud tõstetud, kus nüüd see palgasurve on välja jõudmas ka hindadesse."

Enim kallinesid aprillis side ja tervishoid, vastavalt 11,8 ja 9,7 protsenti, haridus ja lastehoid kallinesid 8,3 protsenti ning alkohoolsed joogid ja tubakatooted seitse protsenti. Toit kallines 1,3 protsenti.

Üksnes eluasemekulud odavnesid 5,3 protsenti, kuna statistikasse on jõudnud mullu aprillis lõppenud lausalised riiklikud toetused gaasile, elektrile ja kaugküttele.