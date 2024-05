USA Esindajatekoda lükkas tagasi Greene'i katse tagandada spiiker Johnson

Johnsoni poolt hääletasid ka demokraadid, et vältida oktoobris toimunud kaose kordumist, kui vabariiklased kukutasid tema eelkäija Kevin McCarthy. Spiikri tagandamise algatus lükati tagasi häältega 359:43.

Greene'i samm oli haruldane, kuna sellega astus ta vastu vabariiklaste liidrile ja presidendikandidaadile Donald Trumpile, kes hääletusele järgnenud sotsiaalmeediapostituses ütles, et vabariiklastel pole praegu õige aeg proovida spiikrit vahetada.

Greene'i algatus tõi ka esile erimeelsused vabariiklaste hulgas, kellel on Esindajatekojas napp 217:213 häälteenamus.

"Ma hindan oma kolleegide usaldust selle eksliku katse tagasilükkamisel," ütles 52-aastane Johnson pärast hääletust ja avaldas lootust, et see lõpetab see praegust kongressi koosseisu iseloomustanud segadused ja sisetülid.

Paljud vabariiklased kritiseerisid Greene'i sammu, sealhulgas tsentristlik esindaja Marc Molinaro.

"Ta ei ole inimene, kes teab, kuidas juhtida," ütles Molinaro Greene'i kohta. "Ta ei ole isik, kes teab, kuidas läbirääkimisi pidada. Ja kindlasti ei paista ta kuidagi muretsevat kongressi stabiilsuse ega meie esindatavate inimeste pärast."

Johnson on vihastanud paljusid karmi liini pooldavaid vabariiklasi, kui ta aitas kaas valitsuse kulumeetmete kinnitamisele, et vältida riigiametite tööseisakuid ja USA liitlastele, sealhulgas Ukrainale mõeldud abipaketi heaks kiitmisele, nõudmata USA-Mehhiko piiril rangete turvameetmete võtmist, mida demokraadid ei poolda.