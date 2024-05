Trump seisab spiikri poolel ja Greene jäi Johnsoni tagandamisega jänni

Greene ja tema toetajad on pahased selle peale, kuidas Johnson on korduvalt pöördunud demokraatide poole, et aidata vastu võtta kongressis suuri tülisid põhjustanud eelnõusid.

Teisipäeval esitas Greene Johnsonile ka oma nõudmised. Greene ja tema toetajad leiavad, et ühtegi eelnõu ei tohi vastu võtta ilma vabariiklaste parteikongressi enamuse toetuseta. Samuti tuleb lõpetada Ukraina rahastamine.

"Need on õiged asjad, mida tuleb teha," seletas Greene. Samas keeldus ta vastamast küsimusele, kas kavatseb juba sel nädalal algatada hääletuse Johnsoni tagandamiseks.

"Praegu on pall Johnsoni käes, ta mõistab, et ta peab olema meie vabariiklasest spiiker," rääkis Greene.

Johnson on korduvalt lükanud tagasi üleskutsed ta ametist kõrvaldada ja öelnud, et ei kavatse tagasi astuda. Suurt rolli mängib ka Trumpi seisukoht, kes praegu toetab esindajatekoja spiikrina Johnsonit. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul võttis Trump eelmisel nädalal ka Greene'iga ühendust ja ütles, et ei toeta Johnsoni tagandamist.

Trump ütles Greene'ile, et Johnsoni tagandamine võib vabariiklaste partei kaosesse paisata. Allikate teatel ütles Trump veel, et vabariiklased peavad võitlema välisvastaste vastu, mitte omavahel kraaklema. Allikate teatel on Trump seda Greene'ile ka korduvalt öelnud, vahendas The Wall Street Journal.

Ka enamik esindajatekoja vabariiklasi ei toeta Johnsoni tagandamist ning on hoiatanud, et selline samm võib erakonnale valimisaastal kahju teha. Johnsoni liitlane Carlos Gimenez soovitas spiikril mitte ühegi Greene'i nõudmisega nõustuda.

Vabariiklastel on praegu nõrk kontroll esindajatekoja üle, neil on 217 saadikut. Demokraatidel on 212 saadikut.