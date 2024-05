WSJ: Nikki Haley ei kavatse veel asuda Trumpi selja taha

Lõuna-Carolina osariigi ekskuberner Nikki Haley loobus märtsis püüdlemast vabariiklaste presidendikandidaadiks, kuid pole veel Donald Trumpile toetust avaldanud. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Haley vaatab presidendikampaaniat kõrvalt ning ei kavatse veel asuda Trumpi selja taha.

Haley on naasmas avalikku ellu ning lähiajal osaleb ta mitmel üritusel ning kavatseb siis oma toetajaid tänada. Asjaga kursis olev inimene ütles, et Haley ei plaani veel oma tulevikuplaane avaldada.

"Nad (Haley ja Trump) ei rääkinud, kui ta 6. märtsil kampaania lõpetas, ega pole seda ka pärast teinud," ütles asjaga kursis olev inimene ajalehele The Wall Street Journal.

Georgia osariigi vabariiklane Eric Tanenblatt ütles, et loodab, et 52-aastane Haley kandideerib tulevikus taas presidendiks.

"Mõnikord kulub nominatsiooni kindlustamiseks rohkem kui üks kampaania. Vaadake kasvõi John McCaini ja Mitt Romneyt. Ta (Haley) lõi liikumise, mis tõi kokku vabariiklased, sõltumatud ja isegi mõned konservatiivsed demokraadid," ütles Tanenblatt.

Tanenblatt ütles siiski, et näeb Haleyt Trumpi toetamas, kui ainult endine president pööraks rohkem tähelepanu Haley valijatele

"Nüüd on president Trumpi ülesanne ühendada vabariiklaste partei, näidates Haley toetajatele, et nende jaoks on katuse all ruumi," ütles Tanenblatt

Trumpi kampaania pressiesindaja ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

Isegi pärast kampaania lõpetamist on Haley säilitanud vabariiklaste seas märkimisväärse toetuse. Teisipäeval sai ta Indiana osariigi eelvalimistel ligi 22 protsenti häältest. See tulemuses näitas taas, et Trump peab üldvalimiste võitmise jaoks suurendama oma toetust nende valijate seas, kes elavad äärelinnades. Haley oli Indianas edukas just äärelinnades, samuti piirkonnas, kus asub Purdue ülikool.

Trump ja Biden on juba võitnud enda poole piisava arvu delegaate, et saavutada nominatsioon kandideerimiseks novembrikuus toimuvatel USA presidendivalimistel. Valimised otsustavad kaalukeeleks olevad osariigid, kus mõlema kandidaadi toetus on sisuliselt võrdne ehk valimiste saatus püsib noateral. Seega Haley toetajad võivad novembris toimuvatel üldvalimistel mängida otsustavat rolli.

Bideni kampaania on juba pöördunud Haley toetajate poole. Bideni meeskond annab välja reklaame, kus on näha, kuidas Trump pillub Haley ja tema toetajate suunas solvanguid.

Mõned Haley toetajad ütlesid, et nad ei tea veel, kelle poolt nad novembris hääletavad. 75-aastane ettevõtja Kathy Holland ütles, et ta pole Bideni tööga rahul. Samas usub ta, et ka Trump ei sobi riiki juhtima ning andis eelseisvatele valimistele karmi hinnangu.

"Ma ei tea, kelle poolt valida. See on kurb, et elame nii suures riigis ja pole paremini hakkama saanud," rääkis Holland.