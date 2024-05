The Times: Ungari võttis Hiina kompartei juhi soojalt vastu

Hiina kommunistliku partei peasekretär Xi Jinping võeti neljapäeval visiidil Ungarisse avasüli vastu. Oma võõrustaja Viktor Orbani jaoks on Hiina president potentsiaalne partner ajal, mil EL on Ungari suhtes kriitilisust üles näidanud, kirjutas Suurbritannia ajaleht The Times.

Ungari, mille natsionalistlikku poliitikat on läänes korduvalt kritiseeritud, on pärast Brüsseliga suhete halvenemist seadnud esikohale Hiina investeeringud.

Kui Hiina kommunistliku partei peasekretär Xi Jinping neljapäeval Ungarisse saabus, võeti ta avasüli vastu. Oma võõrustaja Viktor Orbani jaoks on Hiina president potentsiaalne partner ajal, mil EL on Ungari suhtes kriitilisust üles näidanud.

Ajalooline reis – ja tulusate majandustehingute tulv – teeb Ungari peaministrist Pekingi peamise liitlase. Xi ütles, et koostöö toob kaasa "suured muutused, mida pole sajandi jooksul näinud ja ka uue ajastu."

Investeeringud Hiinast Ungarisse on enam kui kolmekordistunud. Seda ajal, mil Ungari on majanduslikes raskustes ning Euroopa Komisjon on külmunud 13 miljardit eurot Ungarile ette nähtud Euroopa Liidu fondide raha.

Balazs Orban [puudub sugulusside peaministriga - toim.] on Ungari peaministri peamine poliitiline nõunik geopoliitika küsimustes ja võtmefiguur riiki valitseva Fideszi partei siseringis. Ta rõhutas, et Hiina kohtleks Ungarit austusega erinevalt EL-ist ja USA-st, kes mõlemad suhtuvad Budapesti natsionalistlikku ja sotsiaalselt konservatiivsesse poliitikasse väga kriitiliselt.

"Hiinlased kohtlevad meid kui sõpru," ütles nõunik. "Me austame üksteist. Hiina ei tahtnud meile kunagi öelda, mida teha. Nad ei küsinud kunagi, et muudaksime oma poliitilist süsteemi. Nad tahavad teha äri, mis põhineb vastastikusel austusel. Miks me peaksime keelduma? Me oleksime rumalad."

Enne Budapesti visiiti tõstis Xi esile Orbani, et viimane seisis vastu EL-i ja Washingtoni vaenulikule suhtumisele Hiina vastu, pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

"Oleme üheskoos läbi elanud raskusi ja trotsinud koos jõupoliitikat keset heitlikke rahvusvahelisi suhteid," kirjutas Xi Fideszi-meelses ajalehes Magyar Nemzet. "Oleme leidnud oma tee, kuidas suveräänsed riigid saavad iseseisvalt teiste riikidega sõbralikke kaubandussuhteid korraldada."

Ungari ja Hiina vaheliste tehingute üks vastuoluline aspekt on salaklauslid, mis võimaldavad Hiina julgeolekuasutustel kaitsta Pekingi huve, sealhulgas ühiseid politseipatrulle Budapestis turistide kaitsmiseks.

Tiibeti ja Taiwani lipud olid visiidi ajal keelatud

Kui Xi Budapesti jõudis, takistasid salapärased punaseid mütse ja dresse kandvad Hiina "vabatahtlike" rühmad protestijaid Hiina presidendi ees Tiibeti ja Taiwani lippe lehvitamast.

Budapest oli neljapäeval täis Hiina lippe, kuid protestijatel ei lubatud Tiibeti või Taiwani lippe üles riputada.

"Praegu elame mitmekeskses maailmakorras, mille üheks alustalaks on Hiina Rahvavabariik, mis täna määrab maailma majanduslike ja maailmapoliitiliste protsesside käigu," ütles Ungari peaminister, toetades Hiina üleskutset rahuläbirääkimistele Ukraina ja Venemaa vahel.

"Ungari pakub Hiina ettevõtetele jätkuvalt õiglasi ja inimväärseid tingimusi, luues võimalused kõige kaasaegsemate lääne ja ida tehnoloogiate kohtumiseks Ungaris," lisas Orban.

Orban: laiendame koostöö tuumaenergias täisspektrile

Orban teatas, et Ungari ja Hiina laiendavad majanduskoostööd tuumaenergias "täisspektrile".

Kaks liidrit on sõlminud 16 uut kaubandus- ja investeerimislepingut, samuti jätkusid läbirääkimised teise Hiina autotehase rajamise üle Ungaris.

Xi ülistas 75 aastat kestnud diplomaatilisi suhteid Ungariga ja rääkis "iga ilmaga kõikehõlmavast strateegilisest partnerlusest uuel ajastul". Ta ütles: "Nüüd saame kogeda ajaloo parimat suhet kahe riigi vahel."

Xi: toetame teineteise põhihuve

"Me toetame teineteise põhihuve," lausus Xi.

Alates Nõukogude Liidu ja Berliini müüri langemisest on Ungari oma majandust üles ehitanud kaubandussidemetele Euroopa ühtse turuga, eriti Saksamaaga, aga ka Aasia kasvavate majandustega.

Viimase kahe aasta jooksul on Hiina välisinvesteeringud enam kui kolmekordistunud, ulatudes 2022. aastal ligikaudu 3,5 miljardi euroni. Viimase aasta uute projektide väärtus on üle 12 miljardi euro.

Hiina investeeringute suurendamine toimub ajal, mil Ungari majandust on tabanud rekordiline inflatsioon, tööstustoodangu kahanemine ja EL-i rahaliste vahendite külmutamine enam kui 20 miljardi euro ulatuses, mis on kinni peetud vaidlustes Orbani keeldumise tõttu võtta vastu migrantide kvoote, transsooliste õigusi ja kohtureformi.