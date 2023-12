Hiina elektrisõidukite tootja BYD avalikustab lähiajal Ungari tehase plaani

Maailma suurima elektrisõidukite tootja BYD-i ja Ungari valitsuse läbirääkimised tehase avamiseks Szegedi linnas on jõudmas finišijoonele.

BYD-il on juba olemas busside tootmisüksus Ungaris, kuid ettevõte tahab hakata ehitama Euroopa Liidus ka teisi elektrisõidukeid. Kuigi BYD valis Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Poola ja Ungari vahel, siis valik langes just viimase kasuks.

Ungari kasuks valiku langetamise põhjusteks peetakse riigi osalust Hiina Vöö ja Tee algatuses ning Ungari peaministri Viktor Orbani kohtumisi Hiina president Xi Jinpingiga ja BYD-i juhtkonnaga.

BYD-i eesmärk on võimalusel saada suurimaks elektrisõidukite müüjaks EL-is, ütles Financial Timesile varem ettevõtte tegevjuht Michael Shu.

Orban ja BYD pole väidet tehase ehitamise lepingu peatse allkirjastamise kohta veel kommenteerinud, kuid Ungari peaminister ütles neljapäeval pressikonverentsi käigus, et ta eeldab, et Szegedi linna piirkonnas tekib lähiajal "sadu tuhandeid" uusi töökohti. Samas on Hiina tootjad varem pigem toonud oma välismaistesse tehastesse töötajaid Hiinast.

BYD-i tehas oleks esimene suur Hiina autotehas Euroopas. EL-i üks eesmärkidest on loobuda järkjärguliselt fossiilkütuste jõul sõitvatest autodest ning samas Euroopa Komisjon kaalub tollide kehtestamist Hiinas toodetud elektrisõidukitele kodumaise tööstuse kaitsmiseks. Kohapeal EL-is elektrisõidukeid tootes saaksid BYD ja teised Hiina autotootjad imporditolle vältida.

Hiinas on BYD ehitamas tehaseid, kus saaks toota lausa kaks miljonit autot aastas. Ettevõttes on omandanud osaluse ka USA legendaarse investori Warren Buffetti investeerimisfirma Berkshire Hathaway.

Hiina on suurim investor Euroopa akutehastesse. Näiteks ehitatakse Hiina tehnoloogiat kasutavaid tehaseid Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Poolas ja Ungaris.

BYD-i Szegedi tehase eeldatav asukoht paikneb vahetus läheduses ehitusjärgus oleva Belgradi Budapestiga ühendava raudteega, mida ehitavad samuti Hiina ettevõtted.