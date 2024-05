Hinnavõrdlus Lidlis: Eesti hinnad on Soome omadest möödagi läinud

Hindade võrdlemine on tänamatu töö, sest riikide maksusüsteem ja palgatase on erinev, aga kuna kauplusekett Lidl on nüüd ka Eestis kanda kinnitanud, siis saab veidi võrrelda küll.

Soome jõudis Lidl paarkümmend aastat tagasi. Kui esimesed kauplused 2002. aastal avati, olid soomlased madalate hindade tõttu umbusklikud, kaubad tundusid kahtlased ja paljusid tooteid ei võtnudki soomlased omaks.

Tahes-tahtmata tuli Lidlil võtta müügile üha rohkem Soome tooteid, sest soomlane eelistab kodumaist. Soomes võõrastati ka lühikesi pakkimisalasid kauplustes, nii et lõpuks tuli kauplusteketil järele anda ja vahetada pikkade, kahe pakkimisalaga kassade vastu. Tarbijate survel loobus kauplustekett ka pahameelt esilekutsunud soodustuste-süsteemist, mis nõudis soodsama hinna saamiseks aktiveerimist – nüüd laieneb enamik soodustusi automaatselt kliendikaardi esitajatele.

Lidli hinnatase tihendas Soome turul konkurentsi ja sundis ka teisi kauplustekette oma hindu üle vaatama. Eestis oli see kõik teada ja siinsel turul juba tegutsevad kauplusteketid püüdsid Lidlile kõigest väest kaikaid kodaratesse loopida. Eesti tarbija on aga leplikum ja hinnatundlikum, nii et vähemalt Tallinnas Lasnamäel ei ole Lidlil kliendipuudust karta, kassades on pidevalt järjekorrad. Hindu võrreldes teeb aga meele mõruks teadmine, et kõrgema palgatasemega Soomes on samas poeketis nii mõnigi toode odavam kui Eestis.

Hind Eestis/Hind Soomes Autor/allikas: Kai Vare

Maasikad ja spargel on Eesti Lidlis kallimad

Köögiviljad on tavaliselt Eestis märgatavalt soodsama hinnaga kui Soomes. Odavaim lahtine kartul maksab Eestis 37 senti, Soomes sel nädalal 85 senti. Võib rahul olla. Rõõm aga kaob porgandi hinda vaadates. Kilone porgandipakk maksab Eestis 2,29, Soomes 1,89 eurot.

Kultuurmustikad ei ole küll hädavajalik toode, aga vahel tahaks ka maiustada: Eestis maksab 400-grammine pakk 6,99 eurot, Soomes saab samasuguse karbikese kätte hinnaga 4,99, sel nädalal sooduspakkumisega lausa 3,49 eurot. Ka maasikad ja spargel on Eesti Lidlis kallimad kui Soomes. Maasikamoos maksab samuti Eestis rohkem. Täpselt ühesugune Maribeli moosipurk maksab Eestis 2,39, aga Soomes 1,69 eurot.

Kui juba maiustamise peale jutt läks, siis silma torkas ka, et ühed ja samad küpsised on eri hinnaga. Kui Eestis maksid Biscino võiküpsised piimašokolaadiga 1.56, siis Soome Lidlis oli samade küpsiste hind 0,79 eurot.

Lihaleti juurde jõudes meel pisut rahuneb, kuigi päris selget võrdlust ei saa teha, sest toodete koostis on veidi erinev. Igatahes veise-sea hakkliha "Kodune" on Eestis pisut odavam: kilohind Eestis 5,43, Soomes 5,63 eurot, kusjuures Soome Lidlis müüdav hakkliha on kodumaine.

Kanatooteid võrrelda on keeruline, võtsin kõige sarnasemad tooted. Meil pakutava Poola broileriveerandi kilohind on 3,29. Soome kodumaised maitsestatud kanakoivad on müügil hinnaga 2,95 eurot kilo.

Hind Eestis/Hind Soomes Autor/allikas: Kai Vare

Juust Eestis poole kallim

Piimahinna võrdluse üle on Eesti kauplused alati pahased ja hakkavad rääkima rasvaprotsendist. Soomes ja enamasti ka mujal Euroopa Liidus on tavaline joogipiim 1,5-protsendise rasvasisaldusega, Eestis on rasvaprotsent 2,5. Soomes ei müüda ka sellist asja nagu kilepiim, seetõttu jätkem see praegu kõrvale, kuigi see on tõesti kõige odavam. Võrdlesin liitrise tetrapakendis piima hinda: Eestis Alma piim sel nädalal 0,89 eurot, Soome Lidlis kodumaine piimaliiter 0,89 eurot.

Soomlased ostavad juustu sageli kilose käntsakana, Eestis on juust müügil pigem väikeses pakis ja viilutatuna, aga samas on Eestis palju sooduspakkumisi. Poolekilone pakk Estoveri viilutatud Eesti juustu maksab Lasnamäe Lidlis 5,98, meie E-piima koorejuust on Soome Lidlis kilose pakina 5,89 eurot kilo.

Alkohol on Eestis kaua aega olnud soomlaste jaoks ahvatlevalt odav. Veini hind on ammu ühtlustunud, aga õlle puhul on Eesti veel veidi odavam. Näiteks pooleliitrine A-Le Coqi Premium maksab Eesti Lidlis 1,59, Soomes 2,24 eurot.

Eesti kõrgeid hindu vabandatakse sageli välja siinse turu väiksusega. Eestis on ka elekter kallim kui Soomes ja seegi kajastub hindades. Bensiinihinnas on samuti väike vahe: mõnel nädalal on hind olnud võrdne, aga enamasti on Soomes bensiin 10-20 senti kallim kui Eestis.

Tunnipalk Soome Lidilis kaks korda suurem

Võrrelgem aga müüjate palku. Soome teenindusalatöötajate ametiühingu PAM kollektiivleping näeb ette, et esimest aastat tööl oleva kõige madalama kvalifikatsiooniga müüja palk on vähemalt 11,96 eurot tunnis. Soomes on astmeline tulumaks, seega nii väikese palga pealt on ka tulumaks ainult mõni protsent. Tänu tugevatele ametiühingutele lisanduvad palgale näiteks õhtutundidel ja nädalavahetustel tehtud töö eest lisatasud.

Eesti Lidli kodulehel olevas töökuulutuses pakutakse palka 6,40 eurot tunnis.