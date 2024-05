Metsavend Otto Hilmar Ojamets maeti koduaiast ümber Raasiku kalmistule

Raasikul maeti ümber 1941. aasta suvesõja veteran, kaitseliitlane, Otto Tiefi valitsuse ja Johan Pitka üksusega seotud olnud Otto Hilmar Ojamets. Siiani puhkas endine metsavend oma koduaias, sest NKVD ei saanudki meest kätte ning ta maeti salaja, et mitte seada ohtu neid, kes teda varjasid.

Otto Hilmar Ojamets oli kaitseliitlane, hiljem metsavend, kes puutus lähedalt kokku Otto Tiefi valitsuse ja Pitka üksusega. Laupäeval maeti ta ümber Raasiku vanale kalmistule Kärdu talu aiast.

Ojamets oli end varjanud 1944. aasta oktoobrist. Punaväelased otsisid teda aktiivselt, ütles tütar Katri Minski.

"See oli vanaema maja. See oli 1930. aastal ehitatud maja. Isa ehitas sinna sellise komka, kus oli sein ja ei saanud aru, et seal keegi taga oli. Laudadest tehtud. Seal jätkukohti ei olnud. Ja kui meile tuli elektrikontroll – NKVD (Nõukogude Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat) organiseeris –, jooksid läbi maja. Isa oli seal taga, hoidis laudu kätega kinni ja mehed jooksid tema eest mööda ja nad ei avastanud teda," kirjeldas Minski.

"Meie suguvõsas inimesi kutsuti väga sageli julgeolekusse ülekuulamisele. Ma olen ise kolm korda käinud julgeolekus ülekuulamisel. Ja ma pidin alati ütlema, et isa on teadmata kadunud," ütles ta.

Kui Hilmar Ojamets 1963. aastal suri, ei saanud lähedased avaldada, et olid pikki aastaid tagaotsitavat varjanud. Pojengipõõsas oli ainuke hauatähis.

"Siis ei tohtind seal käia üldse. Sinna ei tohtinud küünlaid panna. Ta oli pimedal, öösel auku aetud. Kui oleks me teatanud, et isa on surnud, siis oleks bandiidi varjamise eest teised inimesed karistada saanud, kes teda varjasid," rääkis Minski.

Seda aega mäletab Andres Tarand. Hilmar Ojamets oli tema tädimees. Tarand mäletab, kuidas põngerjana käis tädide kannul, et need juhuslikult liiga palju ei lobiseks.

Hilmar Ojametsa ümbersängitamisel oli teisigi tuntud inimesi. Ojamets oli Martin Heremi vanatädi mees ja Harri Moora kälimees.

Nüüd sai Otto Hilmar Ojametsa varjamise aeg läbi.