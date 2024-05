Purga tegi kulkale ettepaneku rahastada uue telemaja ehitust 62 miljoni euroga

10. mail kultuurkapitalile saadetud kirjas märgib Purga, et kultuurkapitali nõukogu võib kultuuriministri ettepanekul piisavate rahaliste vahendite olemasolu korral otsustada ühe riiklikult tähtsa kultuuriehitise rahastamise, kui see ei mõjuta riigikogu otsusega kinnitatud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste valmimist.

"Käesolevaga esitab kultuuriminister eespool nimetatud ettepaneku Eesti Rahvusringhäälingu uue telemaja ehituse rahastamise toetamise kohta riiklikult tähtsa kultuuriehitisena," märkis kultuuriminister ametlikus kirjas.

Kvaliteetselt toodetud tele- ja raadioprogrammide tootmine ja edastamine on kogu Purga sõnul Eesti avalikkuse huvides.

"Sõnavabadust ja arvamuste paljusust on võimalik saavutada ainult vaba ja mitmekesise ajakirjandusliku sisu, sh teleajakirjanduse tootmisega. Selleks, et kultuur oleks ühiskonda ühendav, on vaja seda igapäevaselt ka audiovisuaalkujul luua ja edastada. Selleks vajaliku ökosüsteemi toimimine ei ole võimalik ilma kvaliteetsete ja tänapäeva nõuetele vastavate tingimusteta," märkis kultuuriminister.

Ajakohased stuudiokompleksid annavad kultuuriministri sõnul ERR-ile ka võimaluse korraldada avalikkusele mõeldud suurprojekte (nt Eesti Laul vmt) mitte üksnes salvestatava ja edastatava saatena, vaid avalikkusele suunatud kontserdina.

"Suurenevad koostöövõimalused etendusasutustega (nii kontsertide vm teoste esituste salvestamine nii fondisalvestiste eesmärgil kui ka kultuurisaadete tootmiseks ja edastamiseks) ja teiste kultuuriasutustega (nt laulupeo ettevalmistuses klippide tootmine jmt)."

Eeltoodust lähtuvalt on Purga kinnitusel ERR-i uus telemaja ehitis, mis on kultuurivaldkonna strateegilisi eesmärke täitev riiklikult tähis objekt.

ERR-ile kuuluv olemasolev telemaja võeti kasutusele aastal 1965, hoone brutopind on ca 25 000 ruutmeetrit, hoone on tänaseks täielikult amortiseerinud. Aastatel 2012–2014 rekonstrueeriti raadiomaja. Hoones asuvad praegu kõik ERR-i raadiojaamad koos vajalike tehniliste ruumide ja stuudiotega ning suur osa arhiivist. Aastatel 2014–2017 rekonstrueeriti vana raadiomaja, tänane uudistemaja. Hoones asub nüüd ühendatud uudistetoimetus, suured helisalvestusstuudiod, administratsioon.

2014. aastal valmis RKAS-i analüüs, mille kohaselt on uue telekompleksi rajamine võrrelduna olemasoleva rekonstrueerimisega arvutatuna 30 aastale ligi poole odavam. ERR-i uus telemaja on kavandatud kinnistule, mis on juba hoonestatud ERR-i teiste majadega. F.R. Kreutzwaldi tänava ääres paikneb viiekorruseline ERR-i Uudistemaja, Gonsiori tänava ääres asub 10-korruseline ERR-i raadiomaja. Uus hoone asetub olemasolevate hoonete vahele praegusele parkimisplatsile.

Uus telekompleks peaks valmima aastal 2027. Telekompleksi kogumaksumus on ca 77 miljonit eurot. Kui kulka toetaks ehitust 62 miljoniga, siis lisaraha saab ERR vana telemaja müügist ja Tuisu tänava kinnistute müügi jäägist.