ERR ja RKAS kuulutasid välja riigihanke uue telemaja ehitustöödeks

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas Eesti Rahvusringhäälingu tellimusel välja rahvusvahelise riigihanke "Eesti Rahvusringhäälingu uue telemaja ehitustööd". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10. september.

Riigihankega otsib ERR koostöös RKAS-iga uue telemaja ehitustööde peatöövõtjat. Uue telemaja ehitusprojekti koostas Kadarik Tüür Arhitektid OÜ. Projekti aluseks on rahvusvahelise arhitektuurikonkursi võidutöö "Roheline lina".

Hanke eesmärk on peatöövõtu korras tähtaegselt ja optimaalsete kuludega valmis ehitada uus telemaja hoone koos juurdekuuluvate rajatistega, mis vastaks hankija nõuetele ja kehtivatele seadustele. Sealhulgas peab olema tagatud hanke objekti terviklikkus, funktsionaalsus, energiasäästlikkus, vastupidavus ja kestvus.

ERR-i uus telemaja ehitatakse kinnistule, mis on juba hoonestatud rahvusringhäälingu teiste majadega. F.R. Kreutzwaldi tänava ääres paikneb viiekorruseline ERR-i uudistemaja, mis on ehitatud 1949. aastal raadiomajaks ja rekonstrueeritud uudistemajaks 2017. aastal.

Gonsiori tänava ääres asub 10-korruseline ERR-i raadiomaja, mis on ehitatud 1972. aastal ja rekonstrueeritud kaasaegseks raadiomajaks aastatel 2012 kuni 2015. Uus telemaja asetub olemasolevate hoonete vahele ja seob organisatsiooni ühtseks meediakompleksiks.

Projekteeritud uue telemaja tehnilised andmed:

- Ehitusalune pind 4961m2

- Korruselisus 6/-1

- Hoone suletud netopind: maapealne 12 469 m2, maa-alune 4546 m2

- Hoone suletud brutopind: maapealne 14 455 m2, maa-alune 4879 m2

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.09.2024. Riigihanke eeldatav maksumus koos reservi ja ilma käibemaksuta on 54 500 000 eurot. Hankelepingu kestus on 32 kuud.