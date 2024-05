Baltimore'i silla õhkimine vabastas sellega kokku põrganud kaubalaeva

"Järgmine samm koristusprotsessis on hinnata laeva seisukorda ja veenduda, et laevavraki veealused struktuurid võimaldavad selle pinnale tõstmist ja transportimist," lausus USA armee insenerivägede kindralmajor Scott Spellmon.

Ametnike sõnul toimus plahvatus plaanipäraselt ning laeva peaks saama vee peale tõsta paari päeva jooksul. See toob leevendust tuhandetele sadamatöölistele, autojuhtidele ja väikeettevõtete omanikele, kelle tööd on sadama sulgemine mõjutanud, vahendab The Times.

Singapuri lipu all sõitev laev tuuakse kolme või nelja puksiiri abil sadamasse, kus algavad ajutised parandustööd. Hiljem viiakse laev juba dokki, et viia läbi põhjalikumad parandustööd, kirjutab ajaleht.

Laeva meeskonnal keelati pärast kokkupõrget laevalt lahkuda. "Nad jäid pardale ka plahvatuste ajal ning vigastustest ega probleemidest ei ole teatatud," lausus Baltimore'i sadama ülem Kapten David O'Connell.

21 meeskonnaliiget on hooldanud laeva ja aidanud riikliku transporditurvalisuse juhatust ning FBI-d nende ühistes uurimistes silla kokkuvarisemise osas.

Hetkel pääsevad laevad Baltimore'i sadamasse ajutise madalama kanali kaudu, kuid ametnike sõnul püsitakse ajakavas, et taasavada 15 meetrine kanal mai lõpuks.

26. märtsi kokkupõrkes sillaga, mis juhtus vahetult pärast laeva sadamast väljumist, hukkus kuus ehitustöölist. Põhjuseks oli voolukatkestus laeval.