Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Robin Nibletti abil vaatluse all suured ja keskmise suurusega riigid. Keskmikud on asunud lähimat ja kaugemat keskkonda kujundama ning tuleviku tarbeks saavad keskmikud palju ära teha, märgib Tiido.

Praegust ilmakorda vaadates näib, et USA on suunamas maailma tagasi aega, mil suured riigid tegid mis tahtsid ja käimas oli toores võitlus ülemvõimu pärast. USA sõjaline võimekus näib endiselt ülivõimas, kuigi on tekkinud küsimärgid. Hiina domineerib kriitiliste tarneahelate vallas ja Venemaa näitab üles suurt agressiivsust. Tegemist näib olevat justkui suure kolmiku omavahelise jõukatsumisega, milles nad võivad gloobuse jagamise omavahel kokku leppida.

Kuid kas asjad ikka on nii lootusetud? Kõigepealt sellest kolmikust. USA oma sõjalise jõuga, nagu märgitud, näikse olevat tipus, kuid samal ajal näib ta olevat ka allamäge liikuv jõud. Hiina on olnud kiirelt tõusuteel eelkõige majanduslikult, aga ka sõjaliselt. Siseprobleemid olla siiski sellised, et panuseid Pekingi pürgimisele liidri kohale ei maksa ehk veel teha.

Venemaa on üldse eraldi juhtum. Maailmas on ta sisemajanduse koguproduktilt nominaalses arvestuses kaheksandal kohal, kuigi ostujõudu arvestades Hiina, USA ja India järel neljas. Suureks teeb teda territoorium ja sõjaline jõud, õigemini tuumarelva olemasolu ja selle arsenali suurus.

Ukraina sõda on selgelt näidanud, et tegemist on riigiga, mis langeb üha suuremasse sõltuvusse Hiinast ja mida võib tegelikult paljuski juba Pekingi vasalliks nimetada. Sellele vaatamata suudab ta maailmale, eriti lähiregioonidele ja eeskätt Euroopale endiselt suurt ohtu kujutada. Maailma valitsemises sooviks Moskva kindlasti osaleda ja isegi domineerida, kuid tegemist pigem soovmõtlemisega. Ehk siis kolmiku asemel võime rääkida pigem duost USA-Hiina.

Kogu selle tulevikumängu juures on kasvamas keskmise suurusega riikide ehk keskmike, roll, nagu ühes varasemas jutus oleme juba rääkinud. Nüüd veel neist keskmikest, aluseks Robin Nibletti raamat "Pärast Ameerikat. Vana ilmakorra lõpp ja keskjõudude tõus" (Robin Niblett, "After America. The end of old order and the rise of the middle powers", 2026).

Niblett märgib, et USA ja Hiina kui kaks konkurenti toetavad oma tegevusega iroonilisel moel kolmandat, Venemaad, mis peaks justkui nende konkurent olema. Ilmselt nad teda selleks siiski ei loe ja legitimeerivadki seetõttu Moskva agressiivset käitumist ning ulatuslike loodusressursside kasutamist neoimperiaalsete ambitsioonide rahuldamiseks Euraasias.

Selle protsessi taustal on omandamas suuremat kaalu keskmised ja väikesed riigid, kes seda ise ehk veel ei tajugi. Kui ilmakorda enam ei ole, siis ehk saavad need maad luua oma regionaalsed ja sektoraalsed korrad, uue rahvusvahelise süsteemi, milles nad ise muutuvad peamisteks reeglite kirjutajateks. Kas nad võivad osutuda nüüdisaja lilliputtideks, kes Gulliverid maas kinni hoiavad?

Praegu tegutsevad kolm suurriigi tiitlile kandideerijat ilmakorra lagundamise ning enese suva järgi kohandamise nimel. Kusjuures lagundamise osas on esirinnas Donald Trumpi administratsioon, vähemalt oli kuni vahevalimisteni ja ilmselt jätkab seda tegevust ka edaspidi.

Hiina ja Vene soovivad tekitatud segadust ära kasutada. Revanšistlik Venemaa tahab taastada vana korra iseendaga tipptegijate seas ja Hiina soovib uut ilmakorda iseendaga selle keskmes. Trump annab lootust mõlemale.

"Mõjupiirkondade joonistamise väljavaade on ähmane, sest maailm pole kolmevärviline laudlina, vaid suur kabelaud."

Kõigi kolme tegevus näitab nende võimu piiratust, Iraani sõda tõi esile USA karistusmeetmete piiratud võimed, Venemaa on tõestanud, et soovib kasutada vaid toorest jõudu, mida tal aga napib. Hiina häda on selles, et mida rohkem ta muskleid näitab, seda enam paljastuvad tema egoistlikud huvid. Mõjupiirkondade joonistamise väljavaade on ähmane, sest maailm pole kolmevärviline laudlina, vaid suur kabelaud, kus püütakse risti-rästi oma nuppe ruudukestele paigutada.

Keskmikriikide huvid on selles mängus väga erinevad, kuid neid ühendab soov vältida tagasi langemist maailma, kus domineerisid vaid suured. Võimekuselt on nad nõrgemad kui suured, aga neil on üks või mitu majanduslikku, sõjalist või diplomaatilist võimekust või loodusvarad, mis võimaldavad neil oma saatust juhtida. Need võivad anda riigile võimaluse regionaalselt mõnes valdkonnas omada mõju, mis võib ulatuda ka globaalsele tasandile.

Harilikult kasutavad keskmikud oma mõju mitte üksinda, vaid teatud koosluses ja omavahelises koostöös.

Üks selline rühm on mitteliitunud ehk blokivälised maad, kes on edukalt laveerinud külma sõja järel Hiina, Vene ja USA kolmnurgas ja jätkavad seda ka praegu. Teine rühm on USA suurimad liitlased, kes omal ajal Pax Americanast kasu lõikasid. Selle vana kaardiväe liikmed on eelkõige Euroopas, need on Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia, millele lisanduvad Hispaania, Holland ja Poola.

Kõik mainitud on Euroopa Liidu liikmed ja tekib küsimus, et milliseks jõuks see liigitada. Vähemalt ühe mõõdiku kohaselt on see suurriik, kuna kollektiivselt on ta võrreldav USA ja Hiinaga. Liidu mõjuvõim sõltub aga üksmeelest, eelkõige selle keskmikliikmete vahel. Üksmeelega on aga raskusi, eriti kriitilistes valdkondades, nagu rahandus, energeetika, tehnoloogia ja kaitse. Kui neis üksmeel saavutada, oldaks kollektiivselt suure duoga võimsuselt võrdne.

Väljaspool Euroopat tasub märkida suurriigiks pürgivaid Indiat ja Brasiiliat, eriti neist esimest. Ja omaaegsetest külma sõja oludest kasu lõiganud Austraaliat, Kanadat, Jaapanit ning Lõuna-Koread. Pluss veel mitmed maad Ladina-Ameerikas ja ka Aafrikas. Märkida tasub ka negatiivse mõjuga keskmikke, nagu Põhja-Korea ja Iraan.

Donald Trumpi teine tulemine oli kasulik selles mõttes, et Euroopas hakati investeerima oma võimekuste arendamisse ja suur roll on kogu loos ka Ukrainal, mis kujunes julgeoleku osas mitte ainult tarbijaks, vaid üha enam ka panustajaks.

Euroopa keskmikud panustavad üha enam väiksematele formaatidele, näiteks E3 ehk Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik, millele on lisandunud ka Itaalia ja Poola ehk kokku E5. Samuti Weimari kolmik ja tahtekoalitsioon Ukrainale julgeolekutagatiste andmiseks. Ja nii edasi.

Keskmikud on seega asunud lähimat ja kaugemat keskkonda kujundama. Ja tuleviku tarbeks saavad keskmikud palju ära teha, eriti koos. Suund näikse olevat selge, kui just lagundamisele suunatud USA ja Venemaa lõa otsa ei satuta.