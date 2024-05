Puur: 21. sajandi lõpuks võib eestlasi olla pool rahvastikust

Jättes kõrvale Ukraina sõjapõgenikud, on viimase kümne aasta jooksul Eestisse igal aastal sisse rännanud 4500 inimest. Kuigi kindlaid andmeid veel pole, siis võib eeldada, et trendi jätkumisel on sajandi lõpuks eestlasi alla poole riigi elanikkonnast, ütles rahvastikuteadlane Allan Puur.

Statistikaameti värske uuringu järgi on eesti keelt emakeelena rääkivate inimeste osakaal Eestis 65 protsenti.

"Kui vaatame neid andmeid, siis siin tuleb vahet teha, kas räägime eesti keelt emakeelena rääkivatest inimestest või nendest inimestest, kes määratlevad ennast eestlastena. Siin see pilt ja need suhtarvud on mõnevõrra erinevad. Kui vaadata eestlaste osakaalu, siis see on 68 protsenti ehk siis kolme protsendipunkti võrra kõrgem kui eesti keelt emakeelena rääkivate inimeste arv," rääkis Puur.

"Mis on huvitav ja millest võib-olla ei ole väga palju ka juttu olnud, on see, et eestlaste arv enesemääratluse põhjal on aastast 2017 üsna jõuliselt suurenenud. 2017. aasta statistikaameti andmebaas näitab, et eestlasena määratlenud inimesi on 90 4000 ja praegu - seitse aastat hiljem - on neid 93 1000. Rohkem kui 25 000 võrra on see arv suurenenud. See näitab, et meil on toimumas või alanud enesemääratluse muutmine, et osa inimesi, kes on varem ennast kellegi teisena

identifitseerinud, on nüüd otsustanud rahvastikuregistris märkida ennast eestlasteks," selgitas Puur.

Puur rääkis, et 1945. aastal, pärast Teise maailmasõja lõppu moodustasid eestlased 97 protsenti siinsest rahvastikust, mis tähendab, et kõik teistest rahvustest inimesed on suuresti siia juurde tulnud.

"Mis siis tulevikus selle proportsiooniga juhtub, siis sellele vastamiseks on tarvis rahvastikuprognoosi, mis eestlasi ja teisi rahvusi eraldi prognoosib. Eesti kohta on tehtud sellist prognoosi seni ükskord, see sai tehtud, et 2016-2017. aasta inimarengu aruande raames ja sealt oli siis näha, et kui suurem ränne püsib, siis arusaadavalt hakkab eestlaste osakaal vähenema," sõnas Puur.

Puur kirjeldas, et senise prognoosi, kus eestlaste osakaalu vähenemise protsent oli 60 protsendi läheduses, ajahorisont oli 21. sajandi lõpuni. "Aga selle juures tuleb arvestada, et tollase prognoosi tegemisel eeldasime suhteliselt tagasihoidlikku sisserännet, kuna see rändepööre oli alles äsja toimunud. Siis meie prognoosi eeldustes oli, et igal aastal tuleb siia umbes 2000-2500 uut inimest, kuid oleme näinud, et viimase kümnekonna aasta jooksul - kui isegi ukrainlasi mitte arvestada - siis tegelik number on 4500 inimest aastas. Selle võrra on need tulemused, millest ma rääkisin vananenud. Tegelik proportsiooni muutus saab olema suurem," rääkis Puur.

"Kui suur see number täpselt on, siis seda peaksime siin lähema aasta jooksul teada saama, sest statistikaametiga on kokku lepitud, kui nad teevad nüüd uue Eesti rahvastikuprognoosi sellel aastal, siis nad teevad sinna juurde ka rahvuspõhised arvutused," sõnas Puur.

Puur prognoosis, et kui rändesaldo on piisavalt suur, siis on küllalt tõenäoline, et eestlaste osakaal Eesti rahvastikust langeb alla 50 protsendi.

Puur: sünde mõjutab mitu aspekti

Mullu sündis 10 949 last, mis on 697 võrra vähem kui aasta varem. See markeerib uut madalaimat sündide arvu Eesti rahvastikustatistika ajaloos.

Eesti madalast sündimusest rääkides ütles Puur, et praeguses olukorras mängivad rolli nii lühiajalised kriisilaadsed põhjused ja kui ka pikaajalisemad struktuursemad põhjused.

"Kui räägime lühiajalistest, siis alates Covid-19-st on olnud meil üks kriis teise otsa. 2021. aastal hakkas inflatsioon kiirenema ja see jõudis kusagile päris tippu 2022. aasta keskel. Samal ajal tuli siis Ukraina sõda ja ega see majandusolukord ju normaliseerunud pole, kui vaadata, kasvõi millised suured raskused on praegu riigieelarve kokku saamisega. Need kriisid kestavad kõik edasi, kuigi ühel hetkel nad ka lahenevad," rääkis Puur.

Puur ütles, et lisaks lühiajalistele kriisidele on mõjuriteks ka pikemaajaliselt toiminud struktuursed tegurid. "Üks selline tegur on siis see, et oleme endiselt selles faasis, et kus meil iga aastaga lapsesaamiseealine rahvastikuosa muutub absoluutarvuliselt väiksemaks ja tänu sellele muutusele igal aastal jääb kusagil

150-160 sündi hinnanguliselt vähemaks. Kui paneme viis või 10 aastat kokku, siis see on juba päris arvestatav muutus ja see trend läheb edasi sinna 2030. aastate keskpaika," rääkis Puur.

Puur rääkis ka, et lisaks sellele on näha nooremates põlvkondades, et soovitud laste arv on vähenenud. "Kui Eestis 1970-80-ndatel aastatel sündinud põlvkondades sooviti kuskil 2,1 ja 2,2 last, siis praegu, 1990-ndatel ja nullindate alguses sündinud põlvkondades, on laste arvu soov langenud 1,9 peale, aga peame alati nende numbrite juures arvestama seda, et kõik soovid ju tegelikkuses ei realiseeru. Nii et põlvkondade vahetusega on siin ilmselt see muutus samuti seotud," lausus Puur.

Statistikaameti andmetel elas Eestis 2024. aasta alguse seisuga 1 374 687 inimest. 2023. aastal sündis 10 949 inimest ja suri 16 002, seega oli sündide arv ajalooliselt madal ja loomulik iive miinuses, kuid rahvaarv kasvas tänu sisserändele.