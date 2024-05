Tallinn tahab lisaeelarve miljoneid suunata haridusse

Tallinna linnavalitsus arutas lisaeelarvet esmaspäeva õhtul. Linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles, et lisaeelarve tuleb suurem kui 10 miljonit, kuid täpne suurus teada pole.

"Meie siht on jätta eelarve kogumaht samaks ehk me laenukoormust kindlasti suurendama ei hakka selle lisaeelarvega, aga kindlasti loobume teatud asjadest, mis nii vajalikud ei ole, et suunata ressurssi eeskätt haridusse, aga ka mitmesse teise valdkonda," rääkis Ossinovski.

Abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200) ütles, et oluline on toetada rahaliselt eestikeelsele haridusele üleminevaid koole ja lasteaedu ning ka neid eesti koole, kus õpib palju vene emakeelega lapsi. Reedel peaks selguma, kui palju nende koolide palgafond suureneb.

"Haridusjuht peab kohapeal ise vaatama, mis olukord on ja kuhu on kõige olulisem seda suunata. Olgu selleks uue ametikoha loomine, olgu selleks olemasolevate õpetajate lisatasude maksmine või siis tugispetsialistide hoidmine kõrgemate tasude eest," rääkis Jašin.

Suuremad poliitilised soovid jäävad järgmisse aastasse, ütles linnapea ja lisas, et kuigi kõik sooviksid lumekoristuse kvaliteeti parandada siis järgmiseks talveks seda ei jõua.

"On aus öelda, et kõiki kinnistuomanikke järgmisel talvel lumekoristusest vabastada me ei jõua," ütles Ossinovski.

Eelmine linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond) peab lisaeelarve koostamist ennatlikuks, sest teada pole, kui suures mahus puudutavad riigi planeeritavad kärped omavalitsusi.

"Sellises olukorras suurendada tegevuskulusid ei ole pehmelt öeldes mõistlik. Seda enam, et haridusvaldkonnas, nagu mina saan aru, uus linnavõim soovib võtta enda peale täiendavaid kohustusi, mida tegelikult peaks katma riik Mina arvan, et see on igati ebamõistlik," ütles Kõlvart.

Linnavalitsus soovib, et volikogu võtaks lisaeelarve vastu enne suvepuhkust.