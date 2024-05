Prantsusmaa ja Holland soovivad sanktsioone kõigile Venemaad abistavatele pankadele

Euroopa Liidu riikide suursaadikud arutavad ettepanekut kolmapäeval osana praegu EL-is ettevalmistamisel olevast 14. Venemaa-vastaste sanktsioonide paketist.

Ettepaneku kohaselt võidakse kõigil Euroopa Liidus keelata äritegevus mis tahes finantsinstitutsiooniga maailmas, mille EL on tuvastanud, et see aitab otseselt või kaudselt Venemaa sõjaväel hankida keelatud kahese kasutusega (nii militaar- kui tsiviilotstarbeks mõeldud - toim.) kaupu või tehnoloogiaid.

Selline keeld võib olla Lähis-Ida, Türgi või isegi Hiina finantsasutustele võimas stiimul mitte sõlmida tehinguid EL-i sanktsioonide all olevate kahese kasutusega kaupade tarnimiseks Venemaale, kuna nad võivad kaotada juurdepääsu Euroopa ettevõtetele ja EL-i finantsturgudele.

EL-i ametnikud ütlesid, et Euroopa Komisjon kooskõlastab tõenäoliselt kõik sellised finantsasutustele kehtestavad sanktsioonid USA-ga, muutes vahendi niimoodi veelgi võimsamaks.

"Madalmaad ja Prantsusmaa teevad ettepaneku kehtestada õiguslik alus..., millega nähakse ette tehingukeeld Venemaa või muude kolmandate riikide finantsasutustega, kui EL-i Nõukogu on otsustanud, et need üksused on seotud tehingutega, mis toetavad oluliselt Venemaa sõjaväge, hõlbustades Venemaale sõjategevuseks hädavajalike kaupade eksporti nagu kahese kasutusega kaubad ja tehnoloogiad või määruse VII ja XL lisas loetletud kaubad," seisis Reutersi valduses olevast Prantsuse-Hollandi ettepanekus.

Siiski võib Ungari, millel on Ukraina invasioonist hoolimata Venemaaga soojad suhted, ettepanekule vastu olla ja võib-olla ka Saksamaa, mis soovib mitte ohustada tihedaid ärisidemeid Hiinaga. Euroopa Komisjon teatas aprillis, et on märke selle kohta, et Peking tarnib Venemaale komponente, mida saaks kasutada relvade valmistamiseks.

EL loodab saada juunis valmis 14. sanktsioonide paketi, mis nõuab kõigi 27 liikmesriigi valitsuse üksmeelt.

EL on püüdnud ka varem takistada seda, et Ukraina ründamise eest Venemaale juba kehtestatud 13 sanktsioonipaketist saaks kõrvale hoida, kuid reaalsuses pole sellega täielikult toime tulnud. Olemasolevate sanktsioonide hulka kuulub keeld müüa Venemaale teatud kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiaid, millel on nii tsiviil- kui ka sõjaline rakendus.