Eesti maasikad jõuavad peagi Tallinna ja Tartu turgudele

Põlvamaal Intsu talu kasvuhoonetes eelmisel aastal detsembris seemnest kasvatatud tomatitaimed oleksid varajase saagi andmiseks vajanud rohkem päikesevalgust, kuid nüüd on valgust ja soojust rohkem ning tomatid küpsevad jõudsalt.

"See aasta jäi peaagu maikuusse, muidu oleme esimese saagi saanud aprilli keskpaigas, väikesed ja suured tomatid, ütleme, 20. aprilli paiku. Eesti ilma tsükkel ei võimalda ilma valguseta rohkem," ütles Intsu talu peremees Voldemar Kamenik.

"Päikese puudus oli (tänavu), kolm päeva, neli päeva kolme kuu jooksul, see tegi kahenädalase pausi kohe," lisas ta.

Ahjal asuvas Joosepi talu on esimesed maasikad valmis saanud, mis peagi jõuavad nii Tartu kui Tallinna turgudele.

"Ilm on olnud väga heitlik, oleme pidanud väga palju kütma, et maasikat valmis saada selleks ajaks. Aga praegu on okei, me ei saa kurta, töötame selle nimel, et saame maasikad lauale," lausus Joosepi talu noorperemees Ranet Roositalu.

Lisaks maasikatele proovitakse sel aastal Joosepi talus vaarikaid kasvuhoones kasvatada.

"Kevadised öökülmad – me ei pea neid kartma, kuna meil on küttelahendus sees, meie vaarikataimed on ilusti soojas, neil ei ole külmakahjustusi. Teine asi on see, et me saame oluliselt varem saaki. Kui tavaliselt tuleb vaarikas juuli lõpp või augusti algus, siis, kui maasika aeg on läbi, siis täna me sihime saaki jaanipäeva ja juuni lõppu," lausus Roositalu.