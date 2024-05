Putin saabus visiidile Hiinasse

Venemaa president Vladimir Putin saabus neljapäeval Hiinasse kahepäevasele visiidile, millega loodab tugevdada kahe riigi vahelist strateegilist partnerlust. Autoritaarse riigikorraga Hiina ja Venemaa on kaks kõige tugevamat geopoliitilist vastas Ameerika Ühendriikidele ja tervele demokraatlike riikide kogukonnale.

Vene televisioon edastas kaadreid sellest, kuidas Hiina ametnikud ja auvahtkond Putinit tema mai alguses alanud uue ametiaja esimesel välisreisil lennukist väljumisel tervitasid.

Hiina ja Venemaa kuulutasid välja omavahelise "piiritu partnerluse" 2022. aasta veebruaris Putin külaskäigul Pekingisse kõigest mõni päev enne seda, kui ta alustas täiemahulist sõjalist sissetungi Ukrainas.

Putin ütles enne oma Hiina visiiti uudisteagentuurile Xinhua, et Peking mõistab Ukraina kriisi juuri. Putini sõnul võiksid Pekingi ettepanekud Ukraina konflikti lahendamiseks olla aluseks poliitilisele ja diplomaatilisele protsessile, mis võtaks arvesse Venemaa mured ja aitaks kehtestada pikaajalist rahu.

Hiina president Xi Jinping märkis mai algul avaldatud arvamusartiklis, et tahab rahvusvahelise kogukonnaga koostöös leida viise, kuidas lahendada konflikt, mille vallandas Venemaa sissetung Ukrainasse.

Putini esimese visiidi valik annab sõnumi

Valides Hiina oma esimeseks välisreisiks pärast ametivande andmist kuueaastaseks ametiajaks, mis hoiab teda võimul vähemalt 2030. aastani, saadab Putin maailmale sõnumi oma prioriteetide ja isiklike suhete sügavuse kohta Hiina liidriga, märkis uudisteagentuur Reuters.

Intervjuus Hiina uudisteagentuurile Xinhua kiitis Putin Xi-d selle eest, et ta aitas luua Venemaaga strateegilise partnerluse, mis põhineb riiklikel huvidel ja sügaval vastastikusel usaldusel. "Just meie riikide vahelise strateegilise partnerluse enneolematult kõrge tase määras Hiina valiku esimese riigina, mida ma pärast ametisseastumist külastan," ütles Putin.

Tegemist on Venemaa autokraatliku juhi teise visiidiga Hiinasse viimase poole aasta jooksul. Viimati käis Putin Hiinas mullu oktoobris ning vaatlejate sõnul näitavad Vene liidri sagedased külaskäigud Pekingisse seda, kes kahe riigi vahelistes suhetes tugevamas positsioonis on.

"Püüame luua tihedamat koostööd tööstuse ja kõrgtehnoloogia, kosmose- ja rahumeelse tuumaenergeetika, tehisintellekti, taastuvate energiaallikate ja teiste innovaatiliste sektorite vallas," ütles Putin enne visiiti avaldatud artiklis.

Ukraina sõja ja sellele järgnenud lääneriikide sanktsioonide tõttu on head majandussuhted Hiinaga Venemaale üliolulised.

Visiidi ajal osalevad 71-aastane Putin ja 70-aastane Xi galaõhtul, millega tähistatakse 75 aasta möödumist sellest, kui Nõukogude Liit tunnustas Hiina Rahvavabariiki, mille Hiina kompartei juht Mao Zedong 1949. aastal välja kuulutas.

Hiina riiklik ajakirjandus on kirjeldanud Putini külaskäiku kui "vana sõbra" riigivisiiti. Putini saabumine ja visiit on Hiina sotsiaalmeediaplatvormi Weibo populaarseim artikkel, mille piltide, videote ja kommentaaride voogu on tehtud 1,4 miljonit otsingupäringut.

USA peab Hiinat oma suurimaks konkurendiks ja Venemaad suurimat julgeolekuohtu kujutavaks riigiks, samas kui USA president Joe Biden on öelnud, et selle sajandi kursi määrab eksistentsiaalne võitlus demokraatiate ja autokraatiate vahel.

Putin ja Xi jagavad laia maailmavaadet, mille kohaselt Lääs on dekadentlik ja selle mõjuvõim maailmas languses. Samal ajal esitab Hiina väljakutse USA ülemvõimule kõiges – alates kvantarvutitest ja sünteetilisest bioloogiast kuni spionaaži ja sõjalise jõuni.

Putin külastab oma visiidi käigus ka Kirde-Hiinas asuvat Harbini linna, millel on ajaloolised sidemed Venemaaga.