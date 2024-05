Tallinna Sadam laenas 20 miljonit ja maksis dividendideks 19,2 miljonit

Tallinna Sadama dividendipoliitika ütleb, et vähemalt 70 protsenti möödunud aasta kasumist makstakse dividendideks. Näiteks 2023. aastal oli see 75 protsenti 2022. aasta kasumist ehk 19,2 miljonit eurot. Ka sel aastal otsustas infrastruktuurifirma maksta 19,2 miljonit eurot, kuid kuna möödunud aasta kasum langes, siis olid dividendid 121 protsenti eelneva aasta kasumist.

Börsil noteeritud ettevõttena annab Tallinna Sadam teada ka oma kvartalitulemustest ja märtsi lõpu seisuga oli ettevõttel arvel 22,1 miljonit eurot ehk 7,6 miljonit vähem kui aasta varem. Kuna dividendidele lisandub ka tulumaks, praegusel juhul umbes 3,1 miljonit eurot, siis tegelikult laenu võtmata oleks infrastruktuurifirmal keerukas dividendid välja maksta ja edasi tegutseda.

Kaks päeva peale dividendide väljamaksmist, ehk 14. mail, teataski Tallinna sadam, et võttis Swedbankilt 20 miljonit kolmeaastase tähtajaga laenu. Börsiteate kohaselt ettevõtte üldiste äriliste vajaduste rahastamiseks, sealhulgas investeeringute sildfinantseeringuks.

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ütles, et kuigi näib, et Tallinna Sadam võttis laenu dividendide maksmiseks, siis päris nii see ei ole.

Kalm rääkis, et kuna Tallinna Sadam ehitab Paldiski lõunasadamasse 64 miljonit eurot maksma minevat ja järgmisel aastal valmisvat uut kaid, mida saaks kasutada meretuuleparkide rajamiseks ja NATO vägede liigutamiseks, siis on ettevõttel praegu suurem rahavajadus.

"Lihtsalt see summa sattus olema sama suurusjärk, mis dividendid. Aga ta ei ole sellepärast võetud," märkis Kalm.

Kalmu sõnul laenuvõimekust on Tallinna Sadamal kõvasti ja ka praegune Swedbanki laen tuli läbi hanke ka väga headel tingimustel.

2024. aasta kasum võiks Kalmu sõnul tulla suurem kui 15,9 miljonit eurot möödunud aastal ja ettevõte plaanib ka tulevikus eelnevaga samas suurusjärgus dividende maksta.

"Ootus on natukene paremale tulemusele. Samal ajal rõhutan, et ka see suur investeering jätkub veel järgmine aasta, nii et kui sa investeerid, siis sa pead ju hakkama amortiseerima, et ta mõjutab ka puhaskasumi rida," rääkis Kalm.

Tallinna Sadam on 67 protsendi ulatuses riigile kuuluv infrastruktuuriettevõte, millele kuuluvad mitu Eesti sadamat, logistikaparki, suur kinnisvaraportfell ning suursaarte ja mandrivahel parvlaevaühendust pakkuv TS Laevad. Möödunud aastal Teenis Tallinna Sadam 116,6 miljoni euro suuruse käibe juures 15,9 miljonit eurot kasumit.