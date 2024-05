Kallas Lennart Meri konverentsil: me ei tohi langeda hirmude lõksu

Kallas esitas vestlusringis küsimuse, mis takistab vaba maailma Ukrainat piisavas mahus toetamast. "Meid hoiab Ukraina toetamisel tagasi hirm. Riikidel on erinevad hirmud, olgu selleks tuumahirm, eskalatsioonihirm, migratsioonihirm. Me ei tohi langeda hirmude lõksu, sest just seda Putin soovibki. Ta soovib, et me kardaks ja hirmu tõttu ei toetaks ka Ukrainat," ütles Kallas.

"Tegutseme otsustavalt ja ärme lase oma tulevikku vastastel dikteerida," lisas ta.

Kallas rõhutas konverentsil peetud vestlustes ka seda, et peame Ukrainat toetama mitte ainult nii kaua kui vaja, vaid ka nii palju kui vaja.

"See tähendab, et peame aitama Ukrainal Venemaa oma piiridesse tagasi suruda. Peame jätkama sanktsioonidega kuni Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamiseni. Agressor peab hüvitama tekitatud kahju ja kurjategijad, sealhulgas Venemaa juhtkond, tuleb võtta vastutusele. Hallide tsoonide lõpp on see rahu, mida Euroopa vajab – see tähendab, et Ukrainast peab saama nii ELi kui NATO liige," ütles Kallas.

Kallase kõrval osalesid konverentsi viimases vestlusringis interneti vahendusel Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba, Albaania välisminister Igli Hasani, India mõttekoja Observer Research Foundation direktor Samir Saran ja ajaloolane Timothy Snyder. Vestlust juhtis CNNi ajakirjanik Jim Sciutto.

Arutelu lõpetas Tallinnas kolm päeva kestnud rahvusvahelise konverentsi, kus välis- ja julgeolekupoliitika asjatundjad arutasid maailmapoliitiliste võtmeküsimuste üle.