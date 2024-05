Sõja 816. päev: Ukraina merevägi hävitas Vene miinijahtija

Oluline 19. mail kell 22.50:

- Ukraina väitel kaotas Venemaa nädala jooksul Harkivi suunal 1500 sõjaväelast;

- Ukraina sõjaväeluure teatel ründasid nad Viiburi naftaterminali;

- Harkivi oblastis hukkus mürsurünnakus neli inimest;

- Zelenski: Vabastatud Krimmist saab parimaid elupaiku Euroopas;

- Venelased jätkavad katseid vallutada Donetski oblastis asuv Tšassiv Jar.

Ukraina väitel kaotas Venemaa nädala jooksul Harkivi suunal 1500 sõjaväelast

Ukraina kindralstaabi väitel kaotas Venemaa nädalaga Harkivi suunal 1500 sõjaväelast.

"Kokkuvõttes ulatusid Vene sissetungijate kaotused käesoleval nädalal 1572 sõjaväelaseni ning 263 ühikuni relvades ja sõjaväevarustuses," ütles peastaap.

"Täpsemalt hävitati kaheksa tanki, 13 jalaväe lahingumasinat, 12 suurtükisüsteemi, ühe õhutõrjesüsteemi, 75 drooni, 66 sõidukit ja 12 ühikut vaenlase erivarustust. Lisaks said kahjustada üheksa tanki, 11 soomusmasinat, 21 suurtükisüsteemi, 32 sõidukit ja kolm ühikut erivarustust," lisas staap.

Vene rünnakus Harkivi oblasti puhkebaasile hukkus kuus, sai viga 27

Vene rünnakus Ukraina Harkivi oblastis asuvale Tšerkasska Lozova puhkebaasile hukkus kuus ja sai kannatada 27 inimest, teatas pühapäeval prokuratuur.

Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnehubov teatas varem vähemalt neljast hukkunust ja kaheksast vigastatust Vene mürsurünnakus Malodanõlivka piirkonnas asuvale baasile.

Meedia: Ukraina sõjaväeluure teatel ründasid nad Viiburi naftaterminali

Ukraina sõjaväeluure allika teatel ründasid nad Venemaal Viiburis asuvat naftasadamat ööl vastu pühapäeva, edastas väljaanne Ukrainska Pravda.

Allika teatel hävitati kütusemahuteid kolme lõhkeseadeldisega. Ukraina teatel kasutas Venemaa seda rajatist sõjalistel eesmärkidel.

Viiburis ärgati ööl vastu pühapäeva tugeva plahvatuse tõttu, mille järel kerkis taevasse suitsupilv.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko väitis, et Viiburi vanas naftaterminalis leidis aset pürotehnikaga seotud vahejuhtum ja keegi kannatada ei saanud.

"Viiburi vana naftaterminali hoones toimus pürotehnika kasutamisega seotud intsident," kirjutas kuberner sotsiaalmeedias. "Keegi kannatada ei saanud, põlenguohtu ei ole. Teated droonirünnakust Viiburile ei vasta tõele."

Harkivi oblastis hukkus mürsurünnakus neli inimest

Harkivi lähedal hukkus pühapäeval Vene vägede mürsurünnakus vähemalt neli tsiviilisikut, ütles Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnehubov.

"Teada on nelja tsiviilisiku hukkumine, haavata sai vähemalt kaheksa inimest," ütles kuberner, kelle sõnul Venemaa ründas Harkivi loodeosas Malodanõlivka piirkonna puhkeala.

Vene väed on tunginud Harkivi oblastis viie kuni kümne kilomeetri ulatuses üle piiri. Vahetult enne mürsurünnakut teatasid Ukraina relvajõud värskes ülevaates, et Harkivi sektoris ei ole aktiivseid operatsioone tuvastatud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel intervjuus AFP-le, et Harkivi operatsioon võib olla alles esimene laine Venemaa ulatuslikumas pealetungis.

Ukraina merevägi teatas miinijahtija hävitamisest

Ukraina merevägi teatas pühapäeval, et hävitas öösel Vene miinijahtija Kovrovets, lükates nii ümber Moskva varasemad väited okupeeritud Krimmis löökide tõrjumisest.

Kovrovetsi uputamine on osa Ukraina sõjalisest tegevusest, mis on suunatud Venemaa Musta mere laevastikule. Aprillis teatas Ukraina merevägi, et tabas 1915. aastal vette lastud päästelaeva Kommuna, mis on Vene mereväe vanim siiani kasutuses olev laev.

Moskva väitis pühapäeval, et tulistas Krimmi kohal alla üheksa USA kaugmaa ATACMS-i (Army Tactical Missile System) raketti ja drooni. Ukraina merevägi ei ole täpsustanud, kuidas rünnak sooritati.

Venemaa esindaja Sevastopolis Mihhail Razvožajev ütles südaöö paiku, et linnas töötab õhutõrje. Ta ütles, et tsiviilinfrastruktuurile kahju ei täheldatud.

68-liikmelise meeskonnaga miinijahtija Kovrovets on nõukogude päritolu alus, mis tuvastab kuni 150 meetri sügavused miinid ja sellel on kaks 30 AK-230M mereväekahurit, millele on paigaldatud kõrge eraldusvõimega Lynxi radar.

Telegram: mitmel pool Venemaal plahvatused

Vene Telegrami kanalid teatasid Venemaal laupäeva õhtul toimunud mitmest rünnakust. Üks rünnak toimus laupäeva õhtul Venemaal Krasnodari oblastis Kubani äärses Slavjanskis asuvas rafineerimistehases.

The moment when an Ukrainian UAV allegedly hits the oil refinery of Slavyansk-on-Kuban, Krasnodar Region, Russia. The explosion was quite powerful.



The Russian regime claims that 57 UAVs were intercepted in that region.



Source: Telegram / Astra pic.twitter.com/MfMpCPlcvz — (((Tendar))) (@Tendar) May 19, 2024

Teine leidis aset Leningradi oblastis Viiburis asuvas naftabaasis. Kohalik kuberner ütles, et need olid "lihtsalt pürotehnika kasutamisest tingitud plahvatuses".

Kolmandana kuuldi plahvatusi lennuväljal Krasnodari piirkonnas.

Samuti kostis laupäeva õhtul plahvatusi ka Venemaa poolt okupeeritud Krimmis. Kohalikud võimud ütlesid, et kõik lõhkekehad tulistati maha.

President: õigluse jõud tagab Ukrainale Krimmi vabastamise

Krimmist saab pärast deokupeerimist üks parimaid elupaiku Euroopas, vahendas portaal Unian Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnu kõnes enne krimmitatarlaste genotsiidi ohvrite tulevase memoriaali mälestuskivi avamise tseremooniat.

Tema sõnul tekkis krimmitatarlastel alles tollase Moskva võimu nõrgenemise ja Ukraina iseseisvuse taastamisega võimalus riigi tasandil kinnitada tõde genotsiidikuriteo – krimmitatarlaste küüditamise kohta, ja taastada oma normaalne elu Krimmis.

"Kuni 2014. aastani oli Krimm paljudele meie inimestele tõeliselt õnnelik kodu ja selliseks saab Krimm taas – kindlasti saab, kui meie visaduse, relvade, diplomaatia ja õigluse jõud tagavad Ukrainale Krimmi vabastamise okupatsioonist. Poolsaar, millest pidi saama üks parimaid elupaiku Euroopas, just selleks ka saab, kindlasti saab ja seda ilma Venemaata," kinnitas Zelenskõi.

Venelased jätkavad rünnakuid Tšassiv Jari suunal

Vene okupandid jätkavad katseid vallutada Donetski oblastis asuv Tšassiv Jar; reedel tõrjusid Ukraina kaitsjad järjekordse vaenlase rünnaku linnale, vahendas BNS portaali Unian.

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraat (GUR) näitas videot Venemaa rünnaku tõrjumisest. Nad märkisid, et Tšassiv Jaris pole ainsatki okupanti.

"17. mail 2024 üritas vaenlane taas tormijooksuga vallutada Tšassiv Jari linna – moskoviidid kasutasid rünnakuks koguni 20 ühikut tehnikat. Üksused Kraken, Artan ja kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi rahvusvaheline leegion nurjasid vaenlase hulljulge kavatsuse – põletasid soomusmasinad ja lõhkusid vaenlase ridu," öeldakse sõnumis.

Ukraina rahvuskaardi 4. operatiivbrigaadi Rubež mehitamata õhusõidukite Kara nebesna meeskonna ülem Andri Ottšenaš ütleb, et Bahmuti suunal on olukord väga keeruline. Vaenlane pole loobunud oma katsetest Tšassiv Jari vallutada ja samal ajal sellest mõlemalt poolt mööda minna. Strateegilises mõttes ei saavutanud venelased tema sõnul absoluutselt mitte midagi.

Zelenski: vajame kõikide riikide tuge

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et ta eeldab, et eelseisval Šveitsi rahutippkohtumisel saadakse tegevuskava, mis käsitleb kolme põhivaldkonda: tasuta navigatsioon sadama infrastruktuuri kaitsmiseks, ülemaailmne toidujulgeolek ja Ukraina majandusareng.

Täiendavad arutelud keskenduvad tuuma- ja energiajulgeolekule, et ennetada rünnakuid kriitilise infrastruktuuri vastu, ning veel üks võtmepunkt on vangide vahetamine ja väljasaadetud laste tagasisaatmine.

Zelenski rõhutas eri piirkondade riikide kaasamise tähtsust, märkides nende mõju Venemaale.

"Isegi kui nad näevad maailma teisiti, on oluline teha tööd nende kaasamiseks, sest neil on mõju. Igasugune mõjutamine: kaitse – relvakaubanduse tasemel, majandus – on neil Venemaale mõju. Ja mida rohkem selliseid riike meie poolel on – sõja lõpetamise poolel –, seda rohkem peab Venemaa sellega arvestama," ütles Zelenski.

15.-16. juunil Šveitsis Bürgenstockis toimuval tippkohtumisel osaleb 50 riiki.