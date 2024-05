Kultuurkapitali nõukogu andis ERR-i uue telemaja ehitamisele rohelise tule

"Kultuurkapitali nõukogu andis ERR-i uue telekompleksi küsimusega edasi liikumiseks üksmeelse heakskiidu," ütles kultuurkapitali nõukogu esimees kultuuriminister Heidy Purga.

Kultuurkapitali nõukogu andis kolmapäevasel koosolekul kultuurkapitali juhile Margus Allikmaale volituse alustada lepingu ettevalmistamist Eesti Rahvusringhäälinguga investeeringutoetuse eraldamiseks ERR-i uue telekompleksi valmimiseks summas kuni 62 miljonit, mille väljamaksed jaotuksid mitmetele aastatele.

Enne lepingu allkirjastamist tuleb see esitada nõukogule kinnitamiseks.

Kultuurkapitali nõukogu otsustas kolmapäeval, et arvestades, et telemaja ja selles paiknevad stuudiod on täielikult amortiseerunud, siis need müüakse ning lammutatakse. Nende asemele, küll teise asukohta, ehitatakse uued stuudiod.

Nõukogu sedastas ka, et uue telemaja ehitusega ei looda uusi täiendavaid mahtusid, mis looks Eesti meediaturul uue olukorra, vaid toimub tavapärane olemasolevate mahtude uuendamine.

ERR-ile investeeringutoetuseks eraldatav summa jaotub mitme aasta vahel selliselt, et ühelgi aastal ei kasva ERR-i eelarve investeeringutoetuse arvel enam kui 20 protsenti. Määratav investeeringutoetus on osa ERR-ile antavast iga-aastasest toetusest, mille andmise kohta ei pea tegema eraldi teatist.

Purga tegi eelmisel nädalal kultuurkapitali nõukogule ettepaneku otsustada Eesti Rahvusringhäälingu uue telemaja kui riiklikult tähtsa kultuuriehitise rajamise rahastamine summas kuni 62 miljonit eurot.

10. mail kultuurkapitalile saadetud kirjas märkis Purga, et kultuurkapitali nõukogu võib kultuuriministri ettepanekul piisavate rahaliste vahendite olemasolu korral otsustada ühe riiklikult tähtsa kultuuriehitise rahastamise, kui see ei mõjuta riigikogu otsusega kinnitatud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste valmimist.

"Käesolevaga esitas kultuuriminister eespool nimetatud ettepaneku Eesti Rahvusringhäälingu uue telemaja ehituse rahastamise toetamise kohta riiklikult tähtsa kultuuriehitisena," märkis kultuuriminister ametlikus kirjas.

Uus telekompleks peaks valmima aastal 2027. Telekompleksi kogumaksumus on ca 77 miljonit eurot. Kui kulka toetaks ehitust 62 miljoniga, siis lisaraha saab ERR vana telemaja müügist ja Tuisu tänava kinnistu müügi jäägist.