Michelin tunnustas 35 Eesti toidukohta ja säilitas kahe restorani tärnid

Michelin Guide Estonia tunnustas tänavu Eestis 35 restorani. 180° by Matthias Diether säilitas kaks tärni ja NOA Chef's Hall ühe tärni.

Michelini inspektorid veetsid aasta anonüümselt Eestis restorane külastades ning selle tulemusel soovitab Michelin Guide Estonia 2024 kokku 35 restorani.

Kaks Michelini tärni säilitas 180° by Matthias Diether ning ühe tärni NOA Chef's Hall.

"Aastast aastasse niivõrd kõrgel kulinaarsel tasemel järjepidevuse hoidmine on Michelini inspektorite jaoks alati muljetavaldav," ütles Michelini restoranigiidide rahvusvaheline direktor Gwendal Poullennec.

Kolm restorani pälvisid Michelini rohelise tärni, millega tunnustatakse neid, kes on eeskujuks jätkusuutliku gastronoomia vallas. Varem saadud rohelise tärni säilitasid Tallinna restoran Fotografiska ja Maidlas tegutsev Soo.

Uuena sai rohelise tärni aga Valgamaal Lüllemäel tegutsev Kolm Sõsarat, mis pälvis rohelise tärni tipptasemel jätkusuutliku gastronoomia eest.

Lisaks Kolmele Sõsarale oli tunnustuse saanud restoranide seas veel kolm uut toidukohta: Tallinnas asuv Ame avaldas muljet prantsuse kokakunsti ja maailma maitsete harmoonilise kombinatsiooniga. Samuti Tallinnas asuv Radio on inspektorite sõnul restoran, mida nad sooviksid enda kodutänavale, kuna seal on tõelist bistroohõngu ning hea hinnaga hooajalised toidud. Nok Nok pakub aga maitseid Tai köögist, mille toidud on inspektorite hinnangul värsked ja maitseküllased.

Kuuele restoranile anti Bib Gourmand tunnustus, mis on mõeldud hea hinna ja kvaliteedi suhtega restoranile. Kõik kuus seni Bib Gourmandiga auhinnatud restorani – Viljandi Fellin, Tallinna Härg, Lore Bistroo, Mantel ja Korsten, NOA ja Tuljak – säilitasid tunnustuse ka tänavu.

Lisaks säilitasid varasema tunnustuse ka tänavu Tallinna restoranid 38, Art Priori, Barbarea, Gianni, Horisont, Lee, Mon Repos, Moon, Paju Villa, Pull, Puri, R14, Rado ja Tchaikovsky, Tartus asuvad Hõlm ja Joyce, Muhu restoran Alexander, Kloogarannas asuv Lahepere Villa, Võsu restoran Mere 38, Laulasmaa Wicca ning Haapsalu Rado.