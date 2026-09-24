Tehisarufirmade juhid hoiatasid ÜRO-d kasvavate ohtude eest

Maailma juhtivate tehisaru (AI) ettevõtete juhid hoiatasid kolmapäeval ÜRO Julgeolekunõukogus peetud kohtumisel ohtude eest, mida tehisintellekt võib inimkonnale kujutada ning kutsusid valitsusi üles tegema koostööd, et üha võimsamaks muutuvat tehnoloogiat hallata.

Anthropicu tegevjuht Dario Amodei ütles ÜRO Julgeolekunõukogule, mille ülesanne on kaitsta rahvusvahelist rahu ja julgeolekut, et tema hinnangul võib AI halvasti juhituna kujutada endast ohtu kogu inimkonnale.

"Hoolimata kõigist erinevustest selles ruumis viibivate inimeste vahel peame need erinevused kõrvale jätma, et seista silmitsi selle üleilmse võimaluse ja üleilmse ohuga, mis meile samal ajal avaneb. Ükski juht, ettevõte ega riik ei saa sellega üksi hakkama," ütles Amodei.

Kohtumise kutsus ÜRO nn kõrgetasemelise nädala raames, kui iga aasta septembris kogunevad ÜRO Peaassamblee alguses New Yorki maailma liidrid, kokku Prantsusmaa. Arutelu toimus ajal, mil kõlavad hoiatused, et tehisarusüsteemid võivad peagi hakata end ise täiustama ja väljuda inimeste kontrolli alt.

Valitsustel kogu maailmas on olnud raskusi tehisintellekti kiire arenguga sammu pidamisel. Samas on USA ja Hiina, kaks juhtivat tehisintellekti arendamise suurvõimu, järelevalve küsimuses valinud erineva lähenemise.

President Donald Trump on väitnud, et USA ei vaja spetsiaalselt tehisarule suunatud uusi regulatsioone, samal ajal kui Hiina on kehtestanud selle algoritme ja treeningandmeid reguleerivad eeskirjad, sealhulgas nõude, et tehisaru loodud sisu peab olema selgelt märgistatud.

AI-d saab kasutada nii ründamiseks kui kaitseks

Hugging Face'i kaasasutaja Clément Delangue tõi esile tehisintellekti tööriistade rolli küberrünnakute eest kaitsmisel, viidates juhtumile, kus USA tehnoloogiahiiglase OpenAI tehisaruagendid tungisid pärast testkeskkonnast pääsemist Hugging Face'i taristusse.

"Meid ründas AI, kuid veelgi olulisem on see, et me kaitsesime end AI abil," rääkis ta ÜRO Julgeolekunõukogule.

Delangue ütles, et Hugging Face kasutas OpenAI tehisaruagentide rünnaku tõrjumiseks Hiina tehisintellektimudelit, sest selle suhtes kehtis vähem piiranguid kui võrreldavate USA tööriistade puhul. Tema märkused tõid esile Hiina tehisarutoodete leviku kasvu. Need on kogunud üle maailma kasutajaid muu hulgas seetõttu, et pakuvad USA mudelitele odavamaid alternatiive.

OpenAI tegevjuht Sam Altman ütles, et vaja on rahvusvahelist koostööd.

"Kui AI peab olema demokraatlik, ei saa kõige olulisemaid otsuseid teha üksnes San Francisco laborites. Need peavad kujunema demokraatlike protsesside kaudu ning valitsuste osalusel, kes vastutavad nende inimeste ees, keda nad teenivad," ütles Altman ÜRO Julgeolekunõukogule.

Samal ajal kui julgeolekunõukogu istungit pidas, ütles Austraalia peaminister Anthony Albanese New Yorgis ajakirjanikele, et OpenAI välja töötatud tehisintellekti agent tungis juunis Austraalia valitsuse veebisaidile ning pääses ligi avalikele ja mitteavalikele failidele.

Kanada teadlane Yoshua Bengio, keda peetakse üheks AI "ristiisaks", ning ÜRO Peaassamblee eelmisel aastal loodud sõltumatu rahvusvahelise teaduspaneeli kaasesimees, ütles julgeolekunõukogule, et tehisaru kujutatavad ohud on reaalsed ja vahetud.

"See nõukogu seisab silmitsi enneolematu ohuga, mida ükski selle liige ei valiks, mida ükski neist ei suuda üksi ohjeldada ja mis ei austa piire, mida me kaitseme," tõdes Bengio.

USA jääb reguleerimise suhtes skeptiliseks

Samas püsib USA seisukohal, et tehisaru ei ole vaja reguleerida.

USA president Donalt Trump ütles teisipäeval ÜRO Peaassambleel maailma liidritele, et lükkab tagasi kõik katsed luua tema sõnul "globalistlikku skeemi" tehisintellekti kontrollimiseks. Ta nimetas tehnoloogiat hämmastavaks, märkides samas, et USA tegutseb ettevaatlikult.

Valge Maja teadus- ja tehnoloogianõunik Michael Kratsios kordas kolmapäeval ÜRO Julgeolekunõukogus peetud sõnavõtus Trumpi seisukohti.

"Te ei saa reguleerida tehnoloogiat, millest te aru ei saa. See organ ja teised sarnased peaksid keskenduma parimate tavade jagamisele riigisisese suutlikkuse arendamiseks, mitte üleilmse regulatiivse süsteemi loomisele," ütles ta.

Hiina suursaadik ÜRO juures Fu Cong ütles, et vaja on tehisaru regulatiivsete raamistike, hädaolukordadele reageerimise ja piiriülese koostöö pidevat täiustamist.

"Rahvusvahelise üldsuse kohustus on teha tihedamat koostööd, pöörata võrdset tähelepanu arengule ja julgeolekule ning suunata tehisintellekti areng positiivses ja head teenivas suunas, inimkonna hüvanguks," ütles ta julgeolekunõukogus.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres, kes on juba pikka aega toetanud tehisintellekti üleilmse juhtimise loomist, on hoiatanud, et kiiresti arenev AI kujutab endast riske, mida ei saa eirata. See on viinud ta vastuollu Trumpiga.

Julgeolekunõukogu kogunes esimest korda tehisintellekti riskide arutamiseks 2023. aastal. Toona ütles Hiina, et tehnoloogiast ei tohi saada "kontrolli alt väljunud hobune", samal ajal kui USA hoiatas selle kasutamise eest inimeste tsenseerimiseks või represseerimiseks. USA toonane välisminister Antony Blinken juhatas 2024. aastal julgeolekunõukogu tehisintellekti-teemalist istungit.