Strateegilise gaasivaru maksemäär tõuseb 1. juulist

Gaasivaru varumakse määra tõstetakse, et viia see vastavusse tegelike kuludega, et tagada Paldiski LNG kai pidev valmisolek vastu võtta ujuvterminale, teatas kliimaministeerium.

Maksemäära tõstmine tuleneb sellest, et varumakse hulka arvatakse nüüd ka Pakrineeme haalamiskaiga seotud halduskulud.

Tarbijale tähendab see alla ühe protsendi tõusu ehk aastas kokku ligikaudu 1,7 eurot kodutarbija arvele. Uus varumakse määr on 64 senti megavatt-tunni kohta.

"Varumakse viimine tegelike kuludega vastavusse aitab tagada Pakrineeme haalamiskai pidevat valmisolekut vastu võtta LNG ujuvterminale, kui Eestis või regioonis peaks tekkima probleeme gaasivarustusega," ütles kliimaministeeriumi energeetika asekantsler Jaanus Uiga. "Varumakse katab Pakrineemel sadamapidamise ja muud kulud, et ujuvterminal saaks kaid ilma tõrgeteta kasutada."

Umbes 70 protsenti varumaksest moodustavad Eesti ühe teravatt-tunnise strateegilise gaasivaru hoiustamisega seotud kulud. Varu hoitakse Lätis paiknevas regionaalses gaasihoidlas. Strateegilise gaasivaru suurus on pea kolmandik Eesti aastasest gaasitarbimisest.