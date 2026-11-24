Kiibitootja Nvidia ennistas esmaspäeval Jensen Huangi ettevõtte tegevjuhi kohale ja finantsturud lendasid rohelisse. Investorid panustavad taas tehisintellektiga seotud aktsiatele ning Nvidia turuväärtus kerkis ühe päevaga ligi triljoni dollari võrra.

Wall Streeti börsid on viimastel päevadel liikunud üles-alla. Hiljutisele järsule langusele järgnes Huangi naasmise järel tõus ning Nvidia aktsia kerkis 31,5 protsenti, kasvatades ettevõtte turuväärtust ligi triljoni dollari võrra.

Tehnoloogiaindeks Nasdaq kerkis 6,9 protsenti, USA suurimaid börsiettevõtteid koondav S&P 500 tõusis 4,7 protsenti.

Huangi naasmine on tekitanud USA poliitikute seas vastakaid reaktsioone ning tema tegevuse ja Trumpi administratsiooni sekkumise suhtes soovitakse algatada uurimine. Huang peab 3. detsembril andma avalikke ütlusi senati finantskomiteele.

USA president Donald Trump kinnitas, et pidas Nvidia nõukoguga läbirääkimisi ja "veenis neid" Huangi ettevõtte tegevjuhi ametisse tagasi ennistama.

"Ma rääkisin nendega, ütleme nii. Ja ma veensin neid," ütles Trump telekanalile CNBC.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Trumpi Nvidia aktsiate väärtus kasvas ettevõtte aktsia järsu tõusu järel ühe päevaga kuni 15 miljoni dollari võrra. Trumpi 5. novembril esitatud finantsdeklaratsiooni kohaselt võis talle 30. septembri seisuga kuuluda kuni 370 000 Nvidia aktsiat. Valge Maja ei vastanud Financial Timesi kommentaaritaotlustele.

Jensen Huang naasis aga esmaspäeval Nvidia peakorterisse, kus töötajad tervitasid teda valju aplausi ja rõõmuhõisetega.