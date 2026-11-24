TASS tugines oma andmetes Leningradi oblasti kuberneri Aleksandr Drozdenko sotsiaalmeediapostitusele. Drozdenko sõnul saabus alus Peterburi kohaliku aja järgi õhtul.

Laupäeval teadaolevalt Ukraina korraldatud droonirünnakus kahjustada saanud laev pukseeriti pühapäeval Soome merealalt minema.

Droonirünnaku ajal viibis laev rahvusvahelistes vetes umbes 50 kilomeetrit Suursaarest läänes. Pärast kahjustada saamist triivis see Soome territoriaalvetesse Loviisa lähistele.

Sparta II omanik on 2011. aastal asutatud transpordiettevõte Oboronlogistika, mis tegutseb Venemaa kaitseministeeriumi alluvuses.

Soome kaitseministeeriumi teatel tuvastas kaitsevägi laupäeva ennelõunal Soome lahe idaosas rahvusvahelistes vetes droonirünnaku kaubalaevale. Kaitseväe hinnangul on tõenäoline, et rünnaku taga oli Ukraina.

Ukraina ründab Vene sõjalaevu mitmes piirkonnas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäeval, et Ukraina korraldas rünnakud kahele Vene laevale Liibüa Benghazi sadama lähistel.

"Kõik toimus Liibüa ranniku lähistel. Meie võitlejad kasutasid seitset Ukrainas toodetud meredrooni. Vaatamata vaenlase püüdlustele rünnakut tõrjuda, uputati Vene korvett Merkurõi," kirjutas Zelenski sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Meie teine sihtmärk oli Vene kuivlastilaev MV Angara, mida vaenlane kasutas relvade transportimiseks. Tulemuseks oli, et sihtmärk sai tabamuse," lisas Ukraina president.