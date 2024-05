NYT: Valge Maja vaeb, kas lubada Ukrainal kasutada USA relvi Vene aladel

Ameerika Ühendriikide välisminister Antony Blinken teeb ajalehe The New York Times andmetel president Joe Bidenile ettepaneku, et viimane lubaks ukrainlastel kasutada USA antud relvi ka Venemaa territooriumil.

Ka esindajatekoja spiiker, vabariiklane Mike Johnson sõnas kolmapäeval ajakirjanikele, et Ukrainal on õigus otsustada, kuidas enda riiki kaitsta.

Möödunud nädalal Kiievis visiidil viibinud USA välisminister Antony Blinken soovitab president Joe Bidenil leevendada piiranguid, mis puudutavad Ukrainasse tarnitud relvade kasutamist, kirjutab The New York Times. Nimelt ei luba Valge Maja praegu ukrainlastel kasutada USA-lt saadud relvi Venemaa territooriumil paiknevate sihtmärkide ründamiseks, kartes olukorda eskaleerida.

Väidetavalt käib välisministeeriumi eestvedamisel aga Bideni administratsioonis arutelu, et lubada ukrainlastel USA relvadega sihikule võtta Venemaal asuvaid raketi- ja suurtükiväed ehk sihtmärgid, mis Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul on võimaldanud venelastel teha territoriaalseid edusamme.

Ukrainlased on viimastel kuudel küll rünnanud Venemaa territooriumil asuvaid naftarajatisi ja elektrijaamu, kuid seda Ukrainas toodetud droonidega, millel puudub ameeriklastelt saadud relvade võimsus. Lisaks kasutab Venemaa rindel ära USA seatud piiranguid ukrainlastele.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski teatel on Kiiev korduvalt palunud, et Valge Maja lubaks neil USA-st saadetud relvastusega rünnata ka Venemaal asuvaid sihtmärke, survestades nii Joe Bidenit. Ta lisas, et USA otsus oleks raskes seisus Ukrainale ülioluline ning ei eskaleeriks Venemaa juhi Vladimir Putini alustatud sõda.

The New York Timesi andmetel on välisminister Antony Blinkeni ettepanek aga veel kujunemisjärgus ning pole presidendi lauale jõudnud. Kuid arutelus osalenud ametnike sõnul muutis USA välisminister oma seisukohta pärast visiiti Ukrainasse.

Välisministeeriumi pressikonverentsil keeldus ministeeriumi kõneisik Matthew Miller sel teemal sõna võtmast, öeldes, et USA poliitika pole muutunud.

Esindajatekoja spiiker, vabariiklane Mike Johnson sõnas kolmapäeval ajakirjanikele, et Ukrainal on igasugune õigus teha ise otsuseid, kuidas enda riiki kaitsta ning USA ei tohiks seda takistada.